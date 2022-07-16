Удары HIMARS и "штурм": в ОП раскрыли сценарий освобождения юга Украины

ВСУ готовятся освобождать Херсонщину / УНИАН

В Херсонской области находится 15-тысячный контингент российских оккупационных войск, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Как подчеркнул он в эфире Youtube-канала российского правозащитника Марка Фейгина, враг организовал укрепления и заминировал подходы к ним.

По словам советника главы ОП, ВСУ с помощью американских дальнобойных РСЗО будут наносить огневое поражение оккупантам. В частности - уничтожать склады снабжения и командные пункты РФ.

После этого украинские защитники перейдут к этапу зачистки захваченной РФ территории Херсонской области, говорит он.

Арестович добавил, что после массированных ударов в тыл российские войска "разбегутся", и штурмовать их укрепления не придется.

Читайте такжеЗачистка Крыма HIMARS: в ГУР раскрыли цели дальнобойных РСЗО

Ранее сообщалось о том, что в оккупированном РФ Херсоне горит вражеский склад и зона размещения российских войск.

Кроме того, в Херсоне на главного "гауляйтера Сальдо" было совершено покушение, но он выжил.

Напомним, обещанные четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину 23 июня. Об этом сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих из них станет последним.

Ранее эксперт пояснил, при каком условии ВСУ могут ударить с HIMARS по Крымскому мосту. В такую РСЗО можно зарядить оперативно-тактическую ракету с дальностью 300 км. Именно такая ракета нужна, чтобы разрушить Крымский мост. Однако у Украины сейчас есть только боеприпасы, которые стреляют из HIMARS на расстояние до 80 километров.

Смотрите онлайн новости Херсона

Читайте также: