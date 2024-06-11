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Удары на сотни километров: как и чем ВСУ бьют по целям в РФ – мнение

Алексей Тесля
11 июня 2024, 04:20
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ВСУ используют авиационные комплексы МиГ-29 или Су-27, напомнил Александр Коваленко.
Коваленко
/ Коллаж: Главред, Фото: Facebook Александр Коваленко, Офис президента

Военный эксперт Александр Коваленко прокомментировал недавние удары украинских сил по военным целям на территории РФ.

Как подчеркнул он в эфире Сurrenttime, авиационные комплексы МиГ-29 или Су-27, которыми пользуются украинские военные, способны нести не только советские ракетные вооружения, в том числе класса "воздух-поверхность", но и западные ракеты AGM-88 HARM.

Эксперт обратил внимание на то, что эти ракеты "довольно-таки неплохо работают как антирадиолокационные".

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"Помимо всего прочего, применяются планирующие бомбы американского производства HARM, а также модификации JDAM и так далее. Поэтому любое из этих средств могло быть применено для уничтожения командного пункта", – пояснил он.

Говоря об ударе по новейшему истребителю РФ Су-57, собеседник пояснил, что это уникальный самолет для российских ВКС.

"Во-первых, их немного, это крайне ограниченная серия, производство довольно-таки проблематичное: таких самолетов в среднем производят где-то два в год. Он дорогой", – подчеркивает военный эксперт.

По его мнению, повреждение Су-57 – "репутационная потеря" для России.

"У России их немного, она ими дорожит и всегда называла самолет Су-57 одним из лучших в мире. Но при этом не смогла его как-либо защитить от банальных дронов: два попадания за 600 километров от линии боестолкновений. Это не самый лучший пример защиты и заботы о своей уникальной технике", - добавил Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Удары по территории РФ – главные новости по теме:

Ранее в ВСУ оценили атаку на Су-57 в РФ. Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш прокомментировал информацию об ударе по новейшему самолету Су-57 на аэродроме страны-агрессора РФ. Как объясняет представитель Воздушных сил, россияне, понимая что этот самолет стоит миллиарды долларов, не хотели подвергать его опасности.

Как сообщалось ранее, ВСУ впервые поразили Су-57, стрелявший Х-69. 9 июня Украина впервые с начала полномасштабного вторжения РФ поразила новейший истребитель Су-57 во время атаки на аэродром "Ахтубинск". Удар по данному самолету стал частью охоты ВСУ на военную авиацию россиян далеко за пределами фронта.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в результате атаки на аэродром "Ахтубинск" под удар попал не только Су-57. Российские пропагандисты со ссылкой на источники в Генштабе подтверждают поражение истребителя "пятого поколения" Су-57 в ходе атаки ВСУ на аэродром "Ахтубинск" в 600 км от украинской границы.

Су-57 инфографика
/ Инфографика: Главред

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Александр Коваленко война России и Украины
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