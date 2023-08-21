Удары по объектам РФ и битва за Севастополь: эксперт о сценарии деоккупации Крыма

Вооруженные силы Украины могут подойти к границам оккупированного Крыма, прогнозирует Александр Мусиенкою

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Александр Мусиенко спрогнозировал сценарии битвы за Крым / Коллаж: Главред, фото: 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна, facebook.com/musiienkoua

В случае, если подразделения Вооруженных сил Украины подойдут к границам оккупированного Крыма, возможны два сценария действий, заявил военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"При первом сценарии силы обороны Украины должны в течение нескольких месяцев наносить регулярные удары по военным объектам и максимально перерезать вражескую логистику – как сухопутное соединение (в том числе, и через Крымский мост), так и морские пути", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт не исключил, что в этом случае российские оккупанты могут уйти из захваченного ими Крыма.

"Такой шаг повлечет серьезный политический кризис внутри России и может привести даже к бунтам или революционной ситуации", - отметил он.

Вместе с тем еще один сценарий освобождения Крыма предполагает "битву за Севастополь", считает собеседник.

"Россияне останутся в Крыму, и не будет других возможностей, кроме освобождения Крымского полуострова военным путем. На мой взгляд, второй вариант развития событий более вероятен", - добавил Мусиенко.

Смотрите видео - интервью Александра Мусиенко Главреду:

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Ранее эксперт спрогнозировал, что ВСУ смогут перерезать "коридор" РФ в Крым. Говорить о полном огневом контроле ВСУ над всеми логистическими цепочками, которые есть у России для переброски необходимого ее войскам в Крыму и на оккупированном юге Украины, пока рано, заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Напомним, ранее эксперт не исключил, что ВСУ возьмут под огневой контроль "коридор" РФ в Крым. Выход на оперативное пространство позволит взять под огневой контроль логистику врага, отметил Александр Мусиенко.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ наступают в сторону Мелитополя и Бердянска. Силы обороны Украины атакуют оккупантов России в Запорожской области и понимают, как хотят использовать свой потенциал, считает генерал Филипп Бридлав.

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