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Удары по России и переговоры: Загородний назвал сценарий для Украины

Андрей Ганчук
12 августа 2023, 01:30
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Наличие военной силы определит позицию Киева в рамках любого переговорного процесса по завершению войны, считает политический эксперт Тарас Загородний.
Загородний, Россия
Украина сможет бить по России только своими ракетами - Загородний / Коллаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com

Любые переговоры по завершению войны со страной-агрессором Россией будут проходить гораздо эффективнее, когда ракеты Украины будут бить по российской территории и уничтожать ее инфраструктуру. Об этом заявил политический эксперт Тарас Загородний.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Украина может обеспечить себе результат в рамках мирных переговоров в том случае, если будет наносить удары по территории России.

"Все определяет наличие военной силы. Любые переговоры будут проходить веселее, когда наши ракеты будут бить по территории России и уничтожать ее портовую инфраструктуру. Ракеты для ударов по территории Российской Федерации нам не дадут. Мы можем наносить урон только ракетами собственного производства", - отметил Загородний.

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Также он добавил, что Россия не оставляет планов по заморозке войны и новому нападению на Украину.

"Украину не устраивает то, что предлагает Россия. Они могут делать разные заявления, но у нас свои интересы. Москва по-прежнему хочет заморозить войну, забрать побережье Азовского моря, перегруппироваться и снова напасть", - подчеркнул Тарас Загородний.

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Удары по Москве

Ударов по Москве становится все больше, их география постепенно расширяется, отметил спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. По его словам, России следует забрать свои оккупационные войска с территории Украины, чтобы ситуация с безопасностью в стране-агрессоре стала более оптимальной.

В Москве 11 августа прогремел очередной взрыв. В районе Хорошово-Мневники упал неизвестный беспилотник. В Минобороны оккупантов РФ обвинили в инциденте Украину, однако никаких доказательств не предоставили.

Взрывов в России станет больше, БПЛА будут бить и дальше, сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Чиновник заявил, что Украина к таким случаям непричастна.

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