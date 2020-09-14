Угроза агрессии РФ из Беларуси: в Раде объяснили, к чему готовиться

Российская армия / REUTERS

Глава комитета Верховной рады по нацбезопасности Александр Завитневич не исключил возможность российской военной агрессии со стороны Беларуси.

По его мнению, она менее вероятна, чем агрессия с территории Донбасса, рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, военная опасность с территории Беларуси существует и ею нельзя пренебрегать.

В то же время Завитневич считает минимальным риск российской агрессии со стороны Крыма. При этом на южном направлении украинские военные готовы к такому развитию событий.

Он уточнил, что агрессия с юга была бы более прогнозированной и легкой для украинских военных.

Читайте также"Рука не дрогнет": Лукашенко назвал условия для ввода войск РФ в Беларусь"Эти учения ("Кавказ-2020" - ред.), которые проводит Россия в нашем Крыму, ежегодные. Те действия, которые они выполняют, для нас известны. Поэтому на Юге уже давно развернуты и подготовлены подразделения. Поэтому я думаю, что там вероятность нападения очень-очень низкая", - сказал Завитневич.

При этом из-за того, что граница с Крымом не государственная, а административная, существуют определенные ограничения на применение военных сил и пограничных средств. В связи с этим в парламенте размышляют над усовершенствованием законодательства.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба оценил сценарий ввода войск РФ в Беларусь.

Читайте такжеВвод войск РФ в Беларусь: Кулеба оценил риски для Украины

Он заявил о том, что Россия стянула на границу с Украиной войска, которые могут быть использованы для наступательных действий.