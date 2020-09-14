Угроза агрессии РФ из Беларуси: в Раде объяснили, к чему готовиться

Военная опасность с территории Беларуси существует, подчеркнул Александр Завитневич.
Глава комитета Верховной рады по нацбезопасности Александр Завитневич не исключил возможность российской военной агрессии со стороны Беларуси.
По его мнению, она менее вероятна, чем агрессия с территории Донбасса, рассказал в интервью РБК-Украина.
По его словам, военная опасность с территории Беларуси существует и ею нельзя пренебрегать.
В то же время Завитневич считает минимальным риск российской агрессии со стороны Крыма. При этом на южном направлении украинские военные готовы к такому развитию событий.
Он уточнил, что агрессия с юга была бы более прогнозированной и легкой для украинских военных.
Читайте также"Рука не дрогнет": Лукашенко назвал условия для ввода войск РФ в Беларусь"Эти учения ("Кавказ-2020" - ред.), которые проводит Россия в нашем Крыму, ежегодные. Те действия, которые они выполняют, для нас известны. Поэтому на Юге уже давно развернуты и подготовлены подразделения. Поэтому я думаю, что там вероятность нападения очень-очень низкая", - сказал Завитневич.
При этом из-за того, что граница с Крымом не государственная, а административная, существуют определенные ограничения на применение военных сил и пограничных средств. В связи с этим в парламенте размышляют над усовершенствованием законодательства.
Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба оценил сценарий ввода войск РФ в Беларусь.
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Он заявил о том, что Россия стянула на границу с Украиной войска, которые могут быть использованы для наступательных действий.