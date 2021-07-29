Угроза самосуда: дом обвиненного в убийстве девочки на Харьковщине подростка взяли под охрану

Предполагаемый убийца и жертва проживали в одном доме / newsroom.kh.ua

В Харьковской области полиция взяла под охрану дом 13-летнего Богдана Ф, которого подозревают в убийстве 6-летней Мирославы Третьяк.

Как пишет Newsroom, в том же доме, где проживает семья покойной Мирославы, живет и семья ее предполагаемого убийцы.

Как неофициально рассказали правоохранители, это связано с тем, что они хотят предотвратить возможный самосуд соседей.

Уточняется, что под контролем у полиции две квартиры – фигуранта преступления и семьи Третьяк.

Следственные действия на месте завершены, добавляется в сообщении.

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Издание добавляет, что сейчас возле заброшенной пекарни, где нашли тело ребенка, ничего не напоминает о жестоком преступлении - нет ни заградительных лент, ни сотрудников правоохранительных органов. Впрочем, попасть внутрь непросто - здание ограждено забором с колючей проволокой. Как на территорию смогли пробраться дети - остается загадкой.

/ newsroom.kh.ua

Ранее сообщалось о том, что 13-летний Богдан, которого подозревают в убийстве 6-летней Мирославы Третяк под Харьковом, признался в преступлении, рассказал Старосалтовский поселковый голова Эдуард Коновалов.

Напомним, в Харьковской области произошла трагедия - в заброшенном доме в поселке Старая Салтовка нашли мертвой 6-летнюю Мирославу Третьяк.

Девочка ушла из дома в среду, 28 июля, около 18:00. Об исчезновении дочери мать сообщила в полицию в 19:10. На поиски пропавшего ребенка отправились и правоохранители, и волонтеры. Тело девочки с признаками насильственной смерти (ушиб головы и лица) нашли вчера около 23:50.