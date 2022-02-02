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Угрожает покалечить и убить: в Сеть попали кадры, как женщина пытается спастись от мужа

2 февраля 2022, 12:25
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Девушка рассказала, что уже пять лет не может выйти из отношений с мужем из-за угроз с его стороны, а ее дети становятся свидетелями домашнего насилия.

В Харькове прохожий снял на видео, как девушку силой удерживает в машине муж / скриншот

В Сеть попало видео, которое снял случайный прохожий. На кадрах мужчина силой не выпускает из машины девушку, которая умоляет его позволить ей выйти.

Видео было опубликовано в Telegram-канале Труха. Инцидент произошел на площади Свободы.

По словам очевидца, автомобиль BMW стоял с открытой дверью, из машины слышались женские крики: "Отпусти, отпусти". В салоне была девушка, которую за плечи держал мужчина.

"Подбежали к авто, девушка - в истерике; водитель говорит, что она его жена. Начал быковать (...). Потом все же девушку отпустил, она начала убегать. Ей вернули выпавшие из машины документы (Катерина У.). Уже после этого видео водитель начал кидаться на очевидцев, после чего побежал за девушкой…. Догнал ли и чем все закончилось - неизвестно", - говорится в сообщении.

Позже с Telegram-каналом связалась сама пострадавшая. Она рассказала, что муж угрожает ей физической расправой.

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"Я несколько раз писала заявления в полицию, которые мой муж, Уваров Михаил Николаевич, "решал". Он угрожает мне, что покалечит, что перережет моих родителей, нанесет телесные повреждения, что заберёт у меня моих деток", - рассказала Екатерина.

По ее словам, супруг употребляет наркотики, после чего становится очень агрессивным.

"Я уходила много раз, жалела детей и семью, переступая через себя, боясь, что он что-то мне сделает, но больше не могу. Я хочу жить спокойно. Помогите, пожалуйста, распространить", - сказала она.

Девушка отметила, что уже пять лет не может выйти из этих отношений, а ее дети становятся свидетелями домашнего насилия.

"Я не могу убежать, потому что меня могут просто убить или покалечить за это", - сказала она.

Как сообщал Главред, 20 июля в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

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