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Украина больше не будет покупать электроэнергию у Путина и Лукашенко

8 мая 2020, 15:31

В Украине образовался профицит электроэнергии, вследствие чего Киев решил отказаться от импорта электричества из соседних государств.

Электричество, электроэнергия
Украина отказалась от закупок электроэнергии в России и Беларуси / finance.obozrevatel.com

В Министерстве энергетики и охраны окружающей среды приняли решение, согласно которому Украина больше не будет импортировать электроэнергию из Беларуси и Российской Федерации.

Ведомство опубликовало новый балансный прогноз на 2020 год, из которого следует, что на текущий календарный год планировалось закупить в России и Беларуси в общем объеме 150 миллионов киловатт-часов. Примечательно, закупленная электроэнергия в таком объеме была исчерпана еще в первом квартале 2020 года.

Кроме того, в течение января-марта в России закупили 54 миллиона киловатт-часов, после чего закупки больше не планируются.Читайте такжеКабмин де-факто ввел запрет на импорт российских угля и электричества: детали

При этом Киев выстраивает планы по увеличению объема собственного экспорта электроэнергии в соседние государства – Молдову и Польшу.

Ранее исполняющая обязанность главы Минэкоэнерго Ольга Богуславец в ходе своего видеоразговора с литовским коллегой заявила, что в Украине зафиксировано перепроизводство электроэнергии. Вследствие этого Киев отказывается от импорта.

Напомним, в марте Кабинет Министров Украины фактически ввел запрет на импорт энергоносителей с территории России.

Тем временем в НКРЭКУ активно обсуждают вопрос повышение цен на электроэнергию для населения.

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