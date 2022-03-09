Украина готова говорить о нейтральном статусе – Офис президента

Игорь Жовква / пресс-служба ОП

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква не исключил обсуждение возможного нейтралитета Украины в переговорах по миру с Россией.

Об этом Жовква заявил в интервью ARD.

Жовква выступил за встречу на уровне президентов Украины и РФ.

Серьезные переговоры, по его мнению, возможны только при условии такой встречи.

"Переговоры и потенциальная договоренность возможны только после прекращения боевых действий и прекращения огня. Тогда можно было бы обсудить, как мог бы выглядеть возможный нейтралитет Украины", – заявил чиновник.

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По его словам, Украине нужны жесткие гарантии, чтобы нынешняя ситуация больше никогда не повторилась.

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Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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