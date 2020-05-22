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Украина и ЕС пересмотрят Соглашение об ассоциации: В Минэкономики назвали причину

22 мая 2020, 18:29

Украина намерена обновить Договор об ассоциации с Евросоюзом с целью устранения торговых барьеров.

Украина ЕС
Украина ищет возможности для развития экономики / "Фокус.ua"

В рамках процесса восстановления экономики после эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 украинские власти хотят изменить условия Соглашения об ассоциации с Евросоюзом с целью ликвидации технических барьеров и для улучшения торговых отношений. Об этом заявил министр экономики Игорь Петрашко в ходе встречи с главой представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикасом.

По словам министра, сегодня Украина нуждается в полноценном диалоге с другими государствами с целью обмена информацией о восстановлении экономических процессов после угрозы COVID-19. При этом несмотря на пандемию Киев продолжает выполнять свои обязательства и осуществляет стабильные экспортные поставки сельскохозяйственной продукции.

Также Петрашко добавил, что Евросоюз является крупнейшим торговым партнером Украины: за 2019 год объем товарооборота между Киевом и ЕС составил 45,7 миллиардов долларов. Из них на экспорт пришлось 20,8 миллиардов. Активно импортировали украинскую продукцию такие страны, как Польша, Италия, Венгрия, Нидерланды и Германия.

Напоследок министр добавил, что вопросы пересмотра ассоциации с ЕС и торговых договоренностей являются приоритетными для Киева.

"Мы надеемся начать обновление Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Этот вопрос особенно актуален из-за непростой ситуации в международной торговле. Также приоритетным вопросом для нас является устранение технических барьеров в торговле с ЕС, мы готовы к заключению Соглашения об оценке соответствия и принятия промышленной продукции", - подчеркнул министр экономики Игорь Петрашко.

Ранее экономист Тарас Загородний рассказал, почему Украине нужно пересмотреть Соглашение об ассоциации с Европейским союзом.

новости Украины Европейский союз Ассоциация с ЕС Минэкономики
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