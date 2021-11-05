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Украина и США подпишут важный документ: Кулеба раскрыл, о чем пойдет речь в хартии о партнерстве

5 ноября 2021, 06:30

В Вашингтоне состоится подписание хартии о стратегическом партнёрстве. Документ будет свидетельствовать о новом качестве украинско-американских отношений.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба / УНИАН

Украина и США на следующей неделе подпишут новую хартию о стратегическом партнёрстве. Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба раскрыл, о чем пойдет речь в документе.

По его словам, подписание хартии произойдёт на заседании двусторонней комиссии 10 ноября в Вашингтоне.

"На следующей неделе я буду в Вашингтоне, где мы с государственным секретарем США Энтони Блинкеном проведем заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США, подпишем новую Хартию стратегического партнерства и выведем наше сотрудничество на новый этап", - подчеркнул министр в эфире политического шоу Право на владу на канале 1+1.

Кулеба отметил , что новая хартия партнерства Украины и США - о новом качестве украинско-американских отношений.

"Есть доверие и взаимопонимание между президентами и государственные машины обеих стран заработали для углубления этих отношений. Это о большем сотрудничестве безопасности, больше поддержки со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, большей торговле между нашими странами, потому что нам нужно продвигать экспорт и привлекать инвестиции, и это также о кибербезопасности, об укреплении кибербезопасности нашего государства. Именно об этом будет эта хартия", - сказал глава МИД Украины.

Как сообщал Главред, ранее пресс-служба посольства США сообщила, Соединенные штаты рассматривают сотрудничество с Украиной в качестве краеугольного камня безопасности, демократии и прав человека в регионе. Вашингтон остается мощным союзником Киева в вопросах интеграции государства в Североатлантический альянс, восстановления суверенитета и территориальной целостности государства и построения успешной демократической Украины.

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