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Зеленский встретился с Байденом: детали разговора президентов Украины и США

2 ноября 2021, 13:08
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Лидеры двух стран обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе.

зеленский, байден
Джо Байден и Владимир Зеленский / Twitter/ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

Встреча лидеров Украины и США произошла в ходе климатического саммита в Глазго, сообщил президент Украины в Twitter.

По словам украинского лидера, речь шла о ситуации с безопасностью на Донбассе.

"Во время разговора с президентом Байденом в Глазго обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине", - написал Зеленский в Twitter во вторник.

Встреча Зеленского и Байдена в США

Президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября в рамках своего визита в Вашингтон провел переговоры с американским главой государства Джо Байденом. Как рассказал украинский гарант, переговоры прошли продуктивно, а у американской администрации нет никакого негатива в отношении Банковой. По итогам встречи было подписано около 20 соглашений.

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Перед началом встречи Зеленский и Байден выступили с короткими заявлениями для прессы, однако после дискуссии совместного брифинга глав Украины и США не было.

Официальные Киев и Вашингтон по итогам переговоров президентов Зеленского и Байдена опубликовали заявления совместное заявление о продолжении сотрудничества по ряду направлений. Речь идет о привлечении России к ответственности за агрессию против Украины, поддержке вступления украинского государства в НАТО, военной помощи Киеву и сотрудничестве по реформам.

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