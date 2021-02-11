Украина массово закупает дешевую гречку в России

Украина массово закупает дешевую гречку в Россию / УНИАН

С 2000 по 2020 год объемы производства гречки в Украине сократились более чем вчетверо – до 104 тысяч тонн. Такие данные предоставили эксперты Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

По их словам, сельхозпроизводители теперь предпочитают заниматься выращиванием более выгодной и ориентированной на экспорт продукции – пшеницы, кукурузы, подсолнечника и т.д. А нехватка собственной гречки компенсируется закупкой дешевой крупы из России.

Соответственно, по состоянию на 2021 года Украина одновременно входит и в рейтинг крупнейших мировых производителей (3-е место), и в рейтинг крупнейших мировых импортеров гречневой крупы (4-е место).

"Причиной такой ситуации послужила сложившаяся культура потребления гречки в нашей стране с одновременным сокращением объемов ее производства. Тем более, что серьезную конкуренцию составляет более дешевая гречка производства Российской Федерации", – считает аграрный аналитик Светлана Литвин.

На сегодняшний день Российская Федерация является крупнейшим поставщиком гречки в Украину (с долей в 42% от общего объема импорта). При этом цена такой крупы российского производства из РФ на 19% меньше средней цены других поставщиков.

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Напомним, ранее сообщалось:

В Украине с начала 2021 года подорожали продукты. Сейчас за литр подсолнечного масла придется заплатить от 36 до 52 гривен, сахар в среднем стоит 27 гривен за килограмм, яйца — от 35 до 50 гривен за десяток.

Как сообщают в Государственной службе статистики, за 2020 год в Украине сильно подорожали крупы: