Украина может победить Россию в этом году: Ходжес назвал два условия

Очень реалистично ожидать, что Украина добьется успеха в этом году, заявил американский генерал.

ходжес, война / скриншот, УНИАН

Украина способна победить Россию в 2023 году. Также ВСУ вполне могут деоккупировать Крымский полуостров.

Генерал-лейтенант, бывшый командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью ТСН заявил, что это будет зависеть от дальнейшей помощи Запада нашей стране.

"Я верю, что Украина может победить Россию, в том числе освободить Крым в этом году. Если Запад во главе с США будет продолжать предоставлять все, мы заявили ранее: оружие, боеприпасы, оборудование. И, если мы продолжим сохранять санкции против России. И это, учитывая качество обороны Украины, качество устойчивости украинского народа, а также многочисленные проблемы со стороны России…", - заявил Ходжес.

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По его словам, заявления об огромных тысячах российских войск в Украине преувеличены.

"У россиян столько проблем, они терпят столько потерь, у них столько внутренних противостояний между Пригожиным, Кадыровым, Шойгой. Я думаю, что очень реалистично ожидать, что Украина добьется успеха в этом году, если все это будет продолжаться. Но мы также должны четко понимать, имею в виду, что Украина также несет много потерь", - подытожил Ходжес.

Украина победит Россию

Как сообщал Главред, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов прогнозировал, что война в Украине закончится летом 2023 года.

Его прогноз оценил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. По его словам, для того, чтобы остановиться на прогнозах главного разведчика Украины генерала Буданова про лето 2023 года, нужно успешно провести операцию по разгрому 200-тысячной группировки российских войск, которую собрали в РФ для возобновления наступления.

Украина может одержать победу над страной-агрессором РФ на поле боя и вернуть все свои территории, включая оккупированный Крым. Но украинским военным придется столкнуться с рядом проблем.

Россия сгоняет на войну своих мобилизованных, а защитникам Украины придется на ходу осваивать много нового оружия. Такое мнение высказал бывший командующий армией США в Европе Марк Хертлинг в интервью Wiener Zeitung.

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