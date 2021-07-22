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Украина не получила гарантий: в Кабмине рассказали о соглашении Германии и США по Северному потоку-2

22 июля 2021, 23:19
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Стефанишина объяснили, что не так с соглашением Германии и США.

Северный поток-2
Соглашение по Северному потоку-2 / Reuters

Вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Ольга Стефанишина объяснила, почему Украину не устраивает соглашение между США и Германией по Северному потоку-2.

По ее словам, договоренности между Берлином и Вашингтоном не дают Украине никаких гарантий.

"Никаких гарантий Украина не получила. Ни в этом заявлении, ни вне этого заявления. В этом заявлении говорится, что Германия будет поддерживать инициативу "Триморья", к которой Украина и так пытается присоединиться, которая и так существует, поэтому мне не понятна эта поддержка", - пояснила Стефанишина, передает Украина 24.

Вице-премьер добавила, что в соглашении также говорится о создании фонда зеленой трансформации, но Украина уже давно ведет по нему переговоры.

"Также анонсируется дополнительная финансовая поддержка и создание фонда зеленой трансформации, по которому мы уже ведем переговоры около полугода. Никаких новых инициатив это заявление не предусматривает, зато никаких перспектив и безопасностных гарантов, в частности касательно членства в НАТО, мы не получили", - сказала она.

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Напомним, 21 июля стало известно, что официальные Вашингтон и Берлин достигли соглашения по Северному потоку-2. Согласно договоренностям, США будут добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину на 10 лет. Кроме того, стороны договорились, что России не позволят "использовать энергию в качестве оружия". Если страна-оккупант нарушит это правило, Германия будет инициировать против нее санкции.

Гарантии для Украины

  • Германия должна выделить более 200 миллионов евро на поддержку энергосектора и недопущение энергозависимости Украины.
  • В частности, у Меркель согласились организовать "зеленый фонд" размером 1 миллиард долларов, чтобы поддержать энергобезопасность Украины. Берлин профинансирует 175 миллионов долларов.
  • Также Германия назначит представителя с финансированием в размере 70 миллионов долларов. Он будет развивать двусторонние проекты с Украиной в сфере энергетики.
  • Также документ предусматривает предоставление Украине технической помощи для интеграции в электросеть ЕС.

Тем временем МИД Украины уже направил ноты в Брюссель и Берлин из-за соглашения, которое США и Германия заключили по газопроводу Северный поток-2. Кроме того, украинская сторона инициирует консультации с Еврокомиссией.

Кабмин Северный поток-2
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