Украина нуждается в ПВО Запада, но уже сбивает от 50 до 70% ракет РФ – генерал-майор ВСУ

ПВО Украины работает, но советские системы уступают комплексам стран Запада - Жирнов / АрміяInform

Вооруженные силы Украины средствами противовоздушной обороны сбивают от 50 до 70% ракет, которые выпускают войска России. На данный момент нет возможности обеспечить более высокий уровень эффективности работы, поскольку советские ПВО, используемые украинскими войсками, по своим свойствам уступают современным западным аналогам. Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации, генерал-майор Николай Жирнов.

В интервью АрмияИнформ он рассказал о том, что украинские военные проявляются высочайший профессионализм и героизм в защите мирных городов Украины от обстрелов врага.

Однако пока у россиян есть в наличии ракеты и боевая авиация, воздушная угроза будет оставаться.

"Пока у противника есть ракетное и авиационное оружие, до тех пор и будет угроза нанесения ракетно-авиационных ударов. Можно сегодня констатировать, что противник не может использовать свое авиационное оружие безнаказанно, а также не может обеспечить эффективность своих ракетных ударов. Это стало возможным благодаря работе системы ПВО, героизма и профессионализма наших военнослужащих", - сказал военачальник.

Также он добавил, что у ВСУ пока нет таких средств ПВО, которые позволяли бы уничтожить все ракеты российских оккупантов. В своей работе украинские военные используют советские системы, которые не так надежны и эффективны, как средства противовоздушной обороны стран-партнеров Североатлантического альянса.

"Это связано с объективными причинами – недостаточным количеством средств разведки, авиационных и зенитных ракетных комплексов. В основном – это советские системы, у которых нет такой эффективности и надежности, как у средств ПВО стран-партнеров НАТО", - подчеркнул Николай Жирнов.

Война России против Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не пойдет на сценарий заморозки войны с Россией или подписание нового условного "Минска-3". Украинское общество не поддерживает такие сценарии. Впрочем, на Западе уже есть призывы к "договоренностям" с Путиным на фоне взлета цен на энергоносители и в ожидании тяжелого зимнего периода.

Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал о том, что контрнаступательная военная операция ВСУ может затянуться.

По его словам, украинские войска разрушают тылы и логистику войск РФ по всей линии фронта. Наступление будет не только на юге, но и на других участках.

Президент Владимир Зеленский сказал, что на многих участках фронта ВСУ ведут тяжелые бои против армии России.

В частности, сложная ситуация на юге, в Харьковской области и на Донбассе. Зеленский подчеркнул, что силы обороны Украины уничтожают военный арсенал российских оккупантов.

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