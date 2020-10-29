Украина передумала строить Hyperloop

Украина отказывается от Hyperloop / minfin.com.ua

Вице-премьер-министр — министр стратегических отраслей промышленности Олег Уруский завил, что было принято решение о выходе из проекта Hyperloop по причине отсутствия надлежащего финансирования.

"Он снят. Я знаю, что предыдущий министр инфраструктуры был сторонником этого проекта. Я тоже сторонник всего супернового, современного, прогрессивного, но надо понимать реалии нашей жизни и то, насколько Украина сегодня способна реализовать такой дорогостоящий проект", - цитирует чиновника издание РБК-Украина.

Уруский признался, что "был бы счастлив", если бы в Украине появилась скоростная железная дорога. В качестве примера он привел Францию, где поезд едет со скоростью 350 км/час.

"Для этого нам надо около 40 млрд долларов инвестиций, чтобы построить новые пути под высокоскоростной транспорт", — отметил Уруский.

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