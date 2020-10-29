Украина передумала строить Hyperloop

От скоростной железной дороги решили отказаться из-за нехватки средств.
Вице-премьер-министр — министр стратегических отраслей промышленности Олег Уруский завил, что было принято решение о выходе из проекта Hyperloop по причине отсутствия надлежащего финансирования.
"Он снят. Я знаю, что предыдущий министр инфраструктуры был сторонником этого проекта. Я тоже сторонник всего супернового, современного, прогрессивного, но надо понимать реалии нашей жизни и то, насколько Украина сегодня способна реализовать такой дорогостоящий проект", - цитирует чиновника издание РБК-Украина.
Уруский признался, что "был бы счастлив", если бы в Украине появилась скоростная железная дорога. В качестве примера он привел Францию, где поезд едет со скоростью 350 км/час.
"Для этого нам надо около 40 млрд долларов инвестиций, чтобы построить новые пути под высокоскоростной транспорт", — отметил Уруский.
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Как ранее сообщалось, в Мининфраструктуры пофантазировали о поездках в Одессу за полтора часа.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Херсонской области планируется строительство полномасштабного космодрома. До этого Владислав Криклий, сменивший Владимира Омеляна на посту главы Мининфраструктуры, заявил, что в Украине скорее заработает технология телепортации, чем проект Hyperloop в Украине.