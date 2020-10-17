Украина переводит часы на зимнее время: кому это выгодно

Когда переводят часы в Украине 2020 и как это изменит жизнь украинцев / 1zoom.ru

Перевод часов на зимнее время 2020, а затем переход на летнее регулирует постановление Кабмина. Про этот документ украинцы вспоминают дважды в год – весной и осенью – когда Украина переводит часы на зимнее время или возвращается на летнее.

Каждый год в обществе муссируется тема "Отмена перевода часов в Украине", регистрируются соответствующие предложения (один раз его даже успела принять Рада) – но в итоге в Украине все равно переводят часы на зимнее время, а потом возвращают на летнее.

Постановление Кабинета Министров Украины от 13.05.96 №509 устанавливает, что на территории Украины киевское время меняется дважды в год – на зимнее и на летнее. Каждый рас часовая стрелка переводится:

вперед – в последнее воскресенье марта (летнее время);

назад – в последнее воскресенье октября (в 4:00 – на этот раз на зимнее время).

То есть перевод часов в октябре 2020 состоится в ночь с субботы на воскресенье, уже 25-го числа.

А в последнее воскресенье марта нового года Украина вернется на летнее время – в 3:00 мы переведем часы на один час вперед. Таким образом, перевод часов на летнее время 2021 Украина осуществит 28 марта.

Смена времени в Украине: польза и вред от перевода часов

Читайте такжеКогда пошумят сердце и сосуды: календарь магнитных бурь на октябрь 2020Время прибытия и отъезда в билетах всегда указывается с учетом перевода часов. Так что поезда осенью задерживаются в пути на час, а весной – наоборот, этот час в пути нагоняют. В то же время часы переводит большинство стран Европы – поэтому перевод часов позволяет путешественникам не путаться при пересадках.

Считается, что переход на зимнее время позволяет экономить электричество. Это не совсем верно: нагрузка просто "перераспределяется" на офисы, магазины, школы… Однако зимнее время действительно ближе к астрономическому (то есть человек в идеале просыпается, когда солнце уже встает, и ложится – после захода). Это позволяет не нарушать биологические ритмы, избегая головных болей и депрессий.

Перевод времени 2020 идет на пользу болельщикам: они смогут смотреть футбольные матчи, которые проходят в Европе, на час раньше.