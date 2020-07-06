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Бизнес на карантине: ехавшие из Польши заробитчане платили деньги, чтобы попасть в Украину – расследование СМИ

Перевозчик и организаторы заработали как минимум 3,6 млн гривен.

6 июля 2020, 21:40
Пограничник, КПП, пункт пропуска
Украинцы ехали домой из Польши на бесплатном автобусе за 30 злотых / dpsu.gov.ua

Возвращение украинских заробитчан домой из-за эпидемии COVID-19 ознаменовалось скандалом. На пункте пропуска Корчева-Краковец в Яворовском районе Львовской области украинцы вынуждены были платить по 30 злотых (или 200-300 грн), чтобы попасть на украинскую границу. Деньги платили водителям организованных местной властью автобусов, которые должны были перевозить украинцев бесплатно.

Об этом говорится в сюжете программы Секретные материалы, вышедшем на телеканале 1+1.

Украинцы признались, чтобы попасть на территорию Украины на организованном властью автобусе, нужно было еще и заплатить. Проезд от КПП Корчева до КПП Краковец – расстояние между которыми 1,5-2 километра – стоил 30 злотых. Данную информацию подтвердил и водитель одного из рейсов.

Пресс-секретарь пограничного отряда Маргарита Васильева в комментарии Секретным материалам заявила, что пешеходный переход на данном КПП запрещен, поэтому местные власти решили организовать пассажирские перевозки. На вопрос о том, почему такая услуга неожиданно оказалась платной, пресс-секретарь ответить не смогла.Читайте такжеПольша вернула обязательный карантин для авиапассажиров из Украины

"Это вопрос к пограничникам. Насколько известно, городская власть предоставляла (автобусы) бесплатно", - сказала Васильева.

Предположительно, только за один автобус перевозчик зарабатывал 12 тысяч гривен.

В ходе журналистского расследования выяснилось, что перевозками занимается компания I-Travel bus из Яворова.

Журналисты поговорили с одним из директоров предприятия, который заявил, что денег с пассажиров никто не вымогает – "кто хочет, тот и платит".

В свою очередь, заробитчане акцентировали внимание на том, что бесплатно ехать было нельзя.

Как выяснили журналисты Секретных материалов, организацией автобусов занимался Андрей Шумский – глава Яворовской районной администрации. Всего, по ориентировочным подсчетам, на данных перевозках после закрытия границ в период 26 по 27 марта было заработано как минимум 3 миллиона 366 тысяч гривен.

Напомним, с 1 июля Польша возобновила регулярные авиарейсы с Украиной.

Туристы на польскую территорию попасть по-прежнему не могут.

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