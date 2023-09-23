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Украина применяет ракеты Нептун, но есть один нюанс – Буданов

Андрей Ганчук
23 сентября 2023, 17:03 обновлено 23 сентября, 17:12
Силы обороны Украины применяют все вооружения, которые находятся на балансе войск, сказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
Буданов, Нептун
Украина модернизирует ракеты Нептун, но их пока мало - Буданов / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, СНБО

Украина в войне с агрессором Россией применяет все виды вооружений, включая ракеты Нептун. Проблема состоит в том, что государство в условиях военных действий не может производить такие ракеты в достаточном количестве – нет линий для массового производства. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

В интервью The War Zone он рассказал о том, что Украина по-прежнему работает над модернизацией и развитием ракеты Нептун. ВСУ используют на поле боя все оружие, которое есть, однако сейчас в стране нет линий для массового производства таких ракет. Поэтому есть проблемы с их количеством.

"Перечень разнообразных дронов, которые производятся в Украине, сейчас достаточно большой, и мы используем все, что можем. "Нептуны" находятся в процессе развития, который еще продолжается и они совершенствуются и совершенствуются. Но проблема с ними заключается в том, что мы не имеем линии, чтобы производить их много. Следовательно, проблема в количестве тех, что есть", - объяснил Буданов.

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Также Кирилл Буданов подчеркнул, что по причине ограниченного количества таких ракет ключевыми целями для Нептуна являются средства ПВО российских оккупантов. Впоследствии пробелы в обороне оккупантов будут использованы для проведения других военных операций.

Ракеты Нептун

В прошлом году, 14 апреля, армия Украины потопила крейсер "Москва". Флагман Черноморского флота РФ был уничтожен двумя противокорабельными ракетами Нептун. Сокрушение "Москвы" стало самой дорогой потерей оккупантов в войне.

Журналисты проекта The War Zone писали, что Украина модернизирует ракеты Нептун, они смогут долетать до Москвы. Согласно их данным, дальность ракеты – около 400 километров, ее уже применяли для уничтожения ЗРК С-400 в захваченном Крыму.

Ракету Нептун испытали в боях с РФ, первый удар был по фрегату "Адмирал Эссен", рассказал командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа. По его словам, Россия настолько не верила в мощь украинского оружия, что отправила в зону поражения флагман Черноморского флота крейсер "Москва".

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ГУР Минобороны Украины Нептун война России и Украины Кирилл Буданов
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