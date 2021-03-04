Украина резко ответила на слова Пескова по красным линиям на Донбассе

В Украине ответили Москве за запугивание эскалацией на Донбассе / УНИАН

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова о приближении Киева к "опасной линии" в конфликте на Донбассе.

Как заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко, России стоит прекратить перекладывать ответственность на других.

"Россия должна наконец прекратить перекладывать ответственность на других и начать выполнять взятые на себя мирные обязательства. Риторика о приближении к "опасной линии" ложится в логику войны, от которой до сих пор не могут отказаться в Кремле", - сказал он, пишет РБК-Украина.

В министерстве отметили, что Россия должна дать указание подконтрольным боевикам придерживаться режима прекращения огня на Донбассе.

"Не Германию и Францию нужно призывать использовать свое влияние, а дать указание контролируемым Москвой вооруженным формированиям соблюдать режим прекращения огня, разблокировать деятельность ТКГ и финализировать долгожданные решения для улучшения жизни жителей по обе линии разграничения", - отметил Николенко.

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В МИД добавили, что Украина максимально настроена на достижение прогресса в урегулировании на Донбассе, однако МИД "не видит готовности России к конструктиву".

Отметим, сегодня в Кремле заявили, что Украина приближается к "опасной линии" в конфликте на Донбассе.

Как заявил Песков, Кремль "глубоко беспокоит увеличение количества обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины".

"Главное, чтобы все, кто могут, использовали свое влияние для того, чтобы полноценная гражданская война в Украине не возобновилась", — сказал он.

Кроме этого, Песков вспомнил о нормандском формате, заявив, что в Москве рассчитывают на влияние всех партнеров из него, чтобы предотвратить эскалацию на Донбассе.

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