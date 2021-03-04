УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Кравчук рассказал, как в ВСУ будут реагировать на обстрелы на Донбассе

4 марта 2021, 07:00
Прослушать новость
Остановить

Глава украинской делегации в ТКГ заявил, что украинские военные будут действовать зеркально, так как другого выхода нет.

Леонид Кравчук
Леонид Кравчук / УНИАН

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук отреагировал на решение пророссийских боевиков чаще открывать огонь по украинским позициям.

В частности, он заявил в комментарии Суспільному, что украинские военные будут отвечать зеркально на нарушения оккупантов.

"Если они будут действовать таким образом, открывать огонь по нашим военным ВСУ на точках столкновения, то мы будем действовать адекватно. Зеркально. У нас нет другого выхода. Мы не можем наблюдать, как они стреляют, убивают нас и называют это провокацией. Это не провокация - это война", - отметил глава украинской делегации в ТКГ.

Кравчук уточнил, что вся ответственность переходит на сторону оккупантов, так как они отказались выполнять Минские договоренности.

"Они не будут выполнять минских договоренностей. Они отказываются от установленной тишины. Они отказываются от комплекса мероприятий, которые одобрены Советом безопасности Организаций Объединенных Наций. Все приходят к выводу, что именно они являются нарушителями договоренностей", - сказал глава украинской делегации.

Читайте такжеАрестович рассказал, как Кремль шантажирует Украину

Война на Донбассе - последние новости:

Минские договоренности ВСУ война на Донбассе Минские соглашения Леонид Кравчук новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Кравчук рассказал, как в ВСУ будут реагировать на обстрелы на Донбассе». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Аваков рассказал, как Порошенко дал Медведчуку власть в УкраинеАваков рассказал, как Порошенко дал Медведчуку власть в Украине Желающие попасть в Польшу украинцы на Львовщине "штурмовали" пункт пропускаЖелающие попасть в Польшу украинцы на Львовщине "штурмовали" пункт пропуска Порошенко ударился в фекальную тему, говоря о вакцине от COVID-19 для УкраиныПорошенко ударился в фекальную тему, говоря о вакцине от COVID-19 для Украины Квитанции за газ украинцы оплатят по-новому: главные измененияКвитанции за газ украинцы оплатят по-новому: главные изменения "Другого пути нет": оккупанты Крыма идут на отчаянный шаг из-за засухи"Другого пути нет": оккупанты Крыма идут на отчаянный шаг из-за засухи
Следующий материал

Последние новости

07:44
Еврейская Пасха или Песах 2021: что и когда празднуют иудеи
07:36
Врач пояснил, какое время лучше для человека – зимнее или летнее Видео
07:26
Гороскоп на 4 марта для всех: другая работа и опасные материалы Видео
07:13
Как "снять" пигментные пятна домашними средствами Видео
07:00
Кравчук рассказал, как в ВСУ будут реагировать на обстрелы на Донбассе Видео
Реклама
06:54
Санкции против России: кому на самом деле будет больно мнение
06:36
Маск прокомментировал испытания со взрывом корабля Starship Видео
06:33
Платежки за отопление в Украине завышены в 4 раза - эксперт
06:02
В моду на 2021 год вернулись купальники с потрясающими ретро принтами Фото
05:28
Ученые назвали сроки и причину апокалипсиса
05:15
Генерал СБУ указал на военную угрозу Украине из-за ситуации в Беларуси Видео
05:03
Одному знаку восточного гороскопа светит невероятный фарт – астролог Видео
04:34
Эксперт объяснил роль Медведчука и раскрыл сценарий России по Донбассу Видео
03:50
В моду входит удлиненная челка на бок с эффектом омоложения Видео
03:19
ВСУ предупредили об опасности военных учений РФ и боевиков на Донбассе Видео
02:12
Первая леди Украины появилась на публике в элегантном образе
00:52
От каких привычек нужно избавиться ради хорошего сна Видео
00:51
Дневная сонливость может быть признаком редкой болезни Видео
00:19
Перевод часов на летнее время 2021: Украина меняет правила Видео
00:06
Британский штамм коронавируса добрался до Украины Видео
Реклама
03 марта, среда
23:19
В Украине резко поменяется погода и ударит мороз Видео
23:12
Диетолог назвала главные правила потребления сала Видео
23:04
Корабль Маска для полета на Марс с треском провалил испытания Видео
22:53
Разумков назвал причину провального старта вакцинации от коронавируса Видео
22:40
Россияне "обалдели" от цен на продукты в аннексированном Крыму
22:07
Шмыгаль откровенно высказался об отставке Авакова
21:49
Какие продукты красят зубы в желтый цвет: топ-12 Видео
21:47
Шахтер выбила из Кубка Украины команда Агробизнес
21:46
В ТКГ раскрыли планы России о военных действиях на Донбассе Видео
21:35
Иммунолог пояснила, стоит ли делать прививку тем, кто переболел коронавирусом
21:28
Как усилить здоровье за одну минуту: 26 новых лайфхаков Видео
21:22
У каждого третьего это есть: новое исследование связало обычное недомогание с раком Видео
21:15
Порошенко объяснил, почему Медведчук стал посредником между Украиной и РФ Видео
21:14
Почему выпадают волосы и что делать в домашних условиях Видео
21:03
Врачи назвали 11 лучших способов остановить простуду еще до ее начала Видео
21:00
Украинский ведущий попал в неприятности из-за ставок на боях без правил
20:58
Подсчитано, сколько украинцев "выстроилось" в очередь за прививкой от COVID-19 Видео
20:35
Байден продлил санкции против России из-за Украины Видео
20:33
Electronic Arts отложила новую часть серии Need for Speed Видео
20:30
Генерал указал на главную угрозу действий сепаратистов на Донбассе
Реклама
20:29
В Украине выдвинули условие премьеру Словакии за слова о Закарпатье Видео
20:03
В Одессе вспыхнул скандал из-за языка: украинский назвали "говяжьим" Видео
20:03
Смерть и бесплодие: в Минздраве развеяли мифы о вакцинах от COVID-19 Видео
19:59
Названа причина смертельного пожара в больнице Черновцов
19:54
На Евровидении разгорелся скандал из-за "дьявольской" песни Кипра Видео
19:39
График дня: какие компании обновляют свои смартфоны быстрее остальных
19:28
Рудьковскому вручили подозрение в резонансном похищении "слуги народа"
19:22
Грызлов разразился обвинениями в адрес Украины из-за Донбасса Видео
19:12
У Кравчука напомнили РФ и "ЛДНР" об условии договора по Донбассу Видео
19:01
США назвали главного противника в 21 веке – это не Россия Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять