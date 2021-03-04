Кравчук рассказал, как в ВСУ будут реагировать на обстрелы на Донбассе

Леонид Кравчук / УНИАН

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук отреагировал на решение пророссийских боевиков чаще открывать огонь по украинским позициям.

В частности, он заявил в комментарии Суспільному, что украинские военные будут отвечать зеркально на нарушения оккупантов.

"Если они будут действовать таким образом, открывать огонь по нашим военным ВСУ на точках столкновения, то мы будем действовать адекватно. Зеркально. У нас нет другого выхода. Мы не можем наблюдать, как они стреляют, убивают нас и называют это провокацией. Это не провокация - это война", - отметил глава украинской делегации в ТКГ.

Кравчук уточнил, что вся ответственность переходит на сторону оккупантов, так как они отказались выполнять Минские договоренности.

"Они не будут выполнять минских договоренностей. Они отказываются от установленной тишины. Они отказываются от комплекса мероприятий, которые одобрены Советом безопасности Организаций Объединенных Наций. Все приходят к выводу, что именно они являются нарушителями договоренностей", - сказал глава украинской делегации.

Читайте такжеАрестович рассказал, как Кремль шантажирует Украину

Война на Донбассе - последние новости: