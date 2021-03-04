Кравчук рассказал, как в ВСУ будут реагировать на обстрелы на Донбассе

Глава украинской делегации в ТКГ заявил, что украинские военные будут действовать зеркально, так как другого выхода нет.
Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук отреагировал на решение пророссийских боевиков чаще открывать огонь по украинским позициям.
В частности, он заявил в комментарии Суспільному, что украинские военные будут отвечать зеркально на нарушения оккупантов.
"Если они будут действовать таким образом, открывать огонь по нашим военным ВСУ на точках столкновения, то мы будем действовать адекватно. Зеркально. У нас нет другого выхода. Мы не можем наблюдать, как они стреляют, убивают нас и называют это провокацией. Это не провокация - это война", - отметил глава украинской делегации в ТКГ.
Кравчук уточнил, что вся ответственность переходит на сторону оккупантов, так как они отказались выполнять Минские договоренности.
"Они не будут выполнять минских договоренностей. Они отказываются от установленной тишины. Они отказываются от комплекса мероприятий, которые одобрены Советом безопасности Организаций Объединенных Наций. Все приходят к выводу, что именно они являются нарушителями договоренностей", - сказал глава украинской делегации.
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Война на Донбассе - последние новости:
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- Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сказал, что в такой ситуации боевиков ждет ответственность. Договоренности о прекращении огня на Донбассе были достигнуты в рамках Нормандского формата, и таким образом незаконные вооруженные формирования фактически объявили о своем выходе из договора.
- Председатель делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что данная ситуация сигнализирует о попытке РФ в одностороннем порядке выйти из договоренностей о перемирии по Донбассу и поставить под вопрос выполнение Минских соглашений.
- Глава российской делегации в ТКГ по Донбассу Борис Грызлов обвинил Украину в срыве договоренностей. Москва считает, что Киев якобы намеренно нарушает договор о прекращении огня.