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Украина рискует превратиться в пустыню: эксперт предупредила о климатическом "армагеддоне"

15 августа 2021, 13:53

Украине одновременно грозят засуха и очень интенсивные ливни, говорит Вера Балабух

Пустыня
В Украине прогнозируют засухи / ua.depositphotos.com

В Украине в 2020 году средняя температура была выше на 2,8 градуса от климатической нормы, рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

В комментарии Апострофу она отметила, что в Украине не было зимы. Кроме того, был очень пожароопасный период летом, который нанес огромный ущерб.

"Мы видели огромные засухи, проблемы с водоснабжением, и это те последствия, когда средняя температура переваливает за два градуса. Это изменения, которые становятся катастрофическими и необратимыми", - говорит климатолог.

Она подчеркнула, что в мире наблюдается ускорение этих изменений и они развиваются очень стремительно, ведь еще никогда в истории человечества не было такого резкого повышения температуры воздуха.

В качестве примера она приводит чрезвычайную жару в Канаде, когда температура воздуха в одном из городков поднялась до 49,5 градусов. Сама же провинция, как объясняет Балабух, находится на одной широте с украинским Харьковом, где никогда не было таких высоких температур, и такого вообще не могло бы быть, если бы не изменения климата.

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"Мы должны адаптироваться к этим изменениям, и на это нужно время, мы не можем одновременно остановить все выбросы в мире, и процессы, происходящие в атмосфере, их не так просто приостановить. Мы должны готовиться к тому, что у нас одновременно может быть и засуха, и очень интенсивные ливни", - говорит Балабух.

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Ранее климатолог Светлана Краковская заявила, что в Украине темпы потепления превышают глобальные, в том числе среднеевропейские.

По ее прогнозу, в Украине климатическое лето (когда среднесуточная температура превышает +15 градусов), будет гораздо дольше - продлится на юге с трех до пяти месяцев (три из них с будут с тропическими ночами).

В свою очередь директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения. "При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.

климат глобальное потепление Погода в Украине Вера Балабух
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