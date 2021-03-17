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Резников сделал два предложения России по Донбассу

17 марта 2021, 23:28

Украинская делегация в ТКГ призвала к гуманитарному разминированию на Донбассе перед Пасхой.

Война на Донбассе
Украинская сторона ждет ответа России / УНИАН

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и член украинской делегации Алексей Резников заявил, что процесс гуманитарного разминирования и открытия КПВВ Счастье и Золотое на Донбассе может начаться к Пасхальным праздникам, если российская сторона в переговорах в ТКГ примет предложение украинской делегации.

По словам вице-премьер-министра, он предложил накануне Пасхальных праздников начать гуманитарное разминирование и разблокировать работу КПВВ Счастье и Золотое.

"Ждем соответствующих решений российской делегации", — сказал Резников.

По словам координатора подгруппы по безопасности главы СММ ОБСЕ посла Яшара Халита Чевика, механизм противоминной деятельности и проект документа по разминированию 19 участков на линии разграничения уже готов.

Гуманитарное разминирование предполагает разминирование кладбищ, объектов инфраструктуры (водо-, газо- и электроснабжения), где системно проводят регламентные и другие виды работ.

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Также Резников отметил, что участие в заседаниях Майи Пироговой, которая заочно осуждена за терроризм, – недопустимо. Поэтому украинская делегация предложила вернуться к трехстороннему формату.

Переговоры по Донбассу - о чем ранее сообщал Главред:

  • Вчера украинская делегация также прерывала встречу политической подгруппы ТКГ из-за участия в нем Пироговой. Украинская сторона требует, чтобы так называемые "эксперты ЛДНР" не присутствовали на заседаниях ТКГ.
  • Глава Офиса президента Андрей Ермак 9 марта заявил, что Германия, Франция и Украина предложили вариант мирного урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе в рамках Минских соглашений. Если Россия не согласится с данным планом, это будет означать, что Москва не настроена на разрешение вооруженной конфронтации.
  • Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук 12 марта сказал, что глава Офиса президента Андрей Ермак и советник президента РФ Дмитрий Козак ведут переговоры об организации нового саммита в рамках Нормандского формата, который может пройти в апреле.
  • 13 марта глава фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал о том, что обострение на Донбассе может продлиться до возобновления новой волны переговоров в Нормандском формате. Армия Украины мобилизована и готова отвечать на провокации противника.

война на Донбассе Алексей Резников
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