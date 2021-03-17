Резников сделал два предложения России по Донбассу

Украинская сторона ждет ответа России / УНИАН

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и член украинской делегации Алексей Резников заявил, что процесс гуманитарного разминирования и открытия КПВВ Счастье и Золотое на Донбассе может начаться к Пасхальным праздникам, если российская сторона в переговорах в ТКГ примет предложение украинской делегации.

По словам вице-премьер-министра, он предложил накануне Пасхальных праздников начать гуманитарное разминирование и разблокировать работу КПВВ Счастье и Золотое.

"Ждем соответствующих решений российской делегации", — сказал Резников.

По словам координатора подгруппы по безопасности главы СММ ОБСЕ посла Яшара Халита Чевика, механизм противоминной деятельности и проект документа по разминированию 19 участков на линии разграничения уже готов.

Гуманитарное разминирование предполагает разминирование кладбищ, объектов инфраструктуры (водо-, газо- и электроснабжения), где системно проводят регламентные и другие виды работ.

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Также Резников отметил, что участие в заседаниях Майи Пироговой, которая заочно осуждена за терроризм, – недопустимо. Поэтому украинская делегация предложила вернуться к трехстороннему формату.

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