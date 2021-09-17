Украина сможет реагировать на биологические угрозы: Ляшко рассказал об инновационном медоборудовании

Для этого будет создана специальная лаборатория.
В Центре общественного здоровья МОЗ Украины появилось оборудование, позволяющее определять новые штаммы коронавируса.
Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Речь идет о секвенаторе для определения новых штаммов образцов SARS-CoV-2, которые ранее выявили в украинских пациентов. Это устройство сможет обрабатывать 400 образцов в месяц.
"Теперь мы оперативно сможем реагировать на биологические угрозы, четко устанавливая источник", - написал Ляшко.
Как известно, ранее Украина отправляла образцы биоматериалов на секвенирование в лаборатории Всемирной организации здравоохранения. Поэтому оперативность реагирования украинской системы здравоохранения на ситуацию с коронавирусом была несколько замедлена.
Глава Минздрава подчеркнул, что наличие такой лаборатории - вопрос национальной безопасности.
Напомним, по данным профильного ведомства, количество госпитализаций с коронавирусом за неделю увеличилась на 60%. В связи с этим Минздрав хочет ввести ограничения для желтой и красной зоны эпидемической опасности.
Также ранее на территории Волынского региона индийский штамм коронавируса "Дельта" обнаружили у 47 человек. При этом, самому младшему инфицированному всего лишь 17 дней.