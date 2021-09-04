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Украина снялась с "крючка" Минска: в России ответили на заявление Киева

4 сентября 2021, 16:57
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Мария Захарова заявила о том, что "любит ушами" Алексея Арестовича.

Россия, Украина, флаги
В России ответили на заявление Киева / УНИАН

В России остро отреагировали на заявление советника главы Офиса президента, спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича о том, что Украина снялась с крючка Минских соглашений.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что "любит ушами" Арестовича.

"Вот это я удачно снялась с крючка. Прорвалась, огромное достижение", — подумала рыба, уютно устроившись на сковородке, и мысленно передала рыбакам привет. Арестович, говорите еще — вас люблю ушами", - написала она.

В свою очередь член Совфеда РФ Сергей Цеков в разговоре с Лентой заявил, что отказ Киева от соблюдения Минских соглашений может обернуться серьезными проблемами. Цеков объяснил, что, по мнению США и Украины, ответственность за конфликт на Донбассе лежит исключительно на России, потому Минские соглашения не несут никакой силы.

"Подобная позиция была озвучена в ходе встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, именно это и позволило Арестовичу делать такие громкие заявления. Но хотелось бы добавить, что, хоть США и взяли на себя роль мирового жандарма, они не являются судьями, не им решать судьбу Минских соглашений", - сказал Цеков.

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Напомним, ранее Арестович заявил, что снятие с повестки переговоров в Белом доме так называемого "Минска" американской администрацией — это огромное поражение Путина и всего российского режима.

Он напомнил, что глава МИД России Сергей Лавров недавно заявлял о том, что Россия не позволит Зеленскому и Украине "сняться с крючка Минских договоренностей".

"Этого "крючка" больше не существует. Или во всяком случае Украины и Зеленского больше нет на этом крючке", — заявил Арестович.

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