Украина существенно упростила доступ к правосудию для крымчан

Закон будет способствовать усилению государственной защиты прав граждан через упрощение доступа к правосудию жителей временно оккупированной территории Крыма
Во вторник, 23 марта, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который упрощает доступ жителей оккупированного Крыма к правосудию. Документ предусматривает, что крымчане смогут обращаться в любой суд Херсонской области, пишет пресс-служба Офиса президента.
После вступления в силу этого закона жители оккупированного Крыма смогут обращаться в любой суд на территории Херсонской области для рассмотрения гражданских дел, а также смогут подать ходатайство о передаче дела, которое рассматривается в судах Киева, в херсонский суд.
Однако гражданские дела, подсудные местным судам на территории оккупированного Крыма, будут рассматриваться общими судами города Киева, поскольку этого требует законодательство.
Читайте такжеПутин объявил грандиозный дерибан Крыма
"Этот закон будет способствовать усилению государственной защиты прав граждан через упрощение доступа к правосудию жителей временно оккупированной территории Крыма", - пояснили в Офисе президента.
Документ был одобрен парламентом 4 марта 2021 года.
Владение землей в Крыму – о чем сообщалось ранее:
- 20 марта в оккупированном Россией Крыму вступил в силу указ главы Кремля Владимира Путина о запрете иностранным гражданам владеть землей.
- Путин подписал указ, запрещающий иностранцам владеть земельными участками на большей части Крыма, год назад.
- Ограничение действует в 19 из 25 муниципальных образований Республики Крым и 12 муниципальных образованиях Севастополя.
- Под запрет не попали Симферополь, Джанкой, Красноперекопск, Белогорский, Красногвардейский и Первомайский районы — там пока что владеть землей могут все желающие.
- По состоянию на апрель 2020 года, более 11 тысяч участков, подпадающих под его действие, принадлежали иностранцам, большинство из них украинцы.