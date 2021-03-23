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Украина существенно упростила доступ к правосудию для крымчан

23 марта 2021, 23:56
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Закон будет способствовать усилению государственной защиты прав граждан через упрощение доступа к правосудию жителей временно оккупированной территории Крыма

зеленский
Крымчанам упростили доступ к правосудию / president.gov.ua

Во вторник, 23 марта, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который упрощает доступ жителей оккупированного Крыма к правосудию. Документ предусматривает, что крымчане смогут обращаться в любой суд Херсонской области, пишет пресс-служба Офиса президента.

После вступления в силу этого закона жители оккупированного Крыма смогут обращаться в любой суд на территории Херсонской области для рассмотрения гражданских дел, а также смогут подать ходатайство о передаче дела, которое рассматривается в судах Киева, в херсонский суд.

Однако гражданские дела, подсудные местным судам на территории оккупированного Крыма, будут рассматриваться общими судами города Киева, поскольку этого требует законодательство.

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"Этот закон будет способствовать усилению государственной защиты прав граждан через упрощение доступа к правосудию жителей временно оккупированной территории Крыма", - пояснили в Офисе президента.

Документ был одобрен парламентом 4 марта 2021 года.

Владение землей в Крыму – о чем сообщалось ранее:

  • 20 марта в оккупированном Россией Крыму вступил в силу указ главы Кремля Владимира Путина о запрете иностранным гражданам владеть землей.
  • Путин подписал указ, запрещающий иностранцам владеть земельными участками на большей части Крыма, год назад.
  • Ограничение действует в 19 из 25 муниципальных образований Республики Крым и 12 муниципальных образованиях Севастополя.
  • Под запрет не попали Симферополь, Джанкой, Красноперекопск, Белогорский, Красногвардейский и Первомайский районы — там пока что владеть землей могут все желающие.
  • По состоянию на апрель 2020 года, более 11 тысяч участков, подпадающих под его действие, принадлежали иностранцам, большинство из них украинцы.

Владимир Зеленский новости Украины новости Крыма Офис президента
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