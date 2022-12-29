"Украина в любое время готова прекратить войну": у Зеленского назвали важное условие

Украина может в любой момент закончить войну с Россией. Однако для этого должны быть выполнены украинские условия. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в ток-шоу "Право на владу" на 1+1.
Украинские условия изложил Владимир Зеленский в своей "формуле мира".
"С одной стороны, мы продолжаем нашу борьбу, а с другой нужно показать сегодня и миру, что Украина в любое время готова прекратить эту войну, но прекратить на украинских условиях", - сказал Ермак.
Он отметил, что главные партнеры Украины поддержали "формулу мира", среди них США.
"Нам стоит продолжать деоккупировать наши территории до самого конца. И возвращать мир, но мир на украинских условиях, четко определенных в 10-ти пунктах ("формулы мира" - Главред) президента на Бали, которые он озвучил во время саммита G20 и над которыми мы сегодня работаем", - сказал он.
Формула мира от Зеленского
15 ноября президент Украины назвал условия прекращения войны.
"Я убежден, что сейчас настало время, когда российская разрушительная война должна и может быть остановлена", - заявил он на саммите G-20.
Также Зеленский опубликовал расширенный список условий окончания войны:
- радиационная и ядерная безопасность;
- продовольственная безопасность;
- энергетическая безопасность;
- освобождение всех пленных и депортированных;
- выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;
- вывод российских войск и прекращение боевых действий;
- возвращение справедливости;
- противодействие экоциду;
- недопущение эскалации;
- фиксация окончания войны.
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков цинично заявил, что РФ будет продолжать убивать украинцев, так как оккупанты не достигли своих целей. Он даже увидел в действиях РФ какой-то "здравый смысл".
"Мы никогда не соглашались на чужие условия. Мы ориентируемся только на свои цели и на здравый смысл", - сказал Песков.
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