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Украинца уличили в незаконных перевозках людей в аннексированный Крым

10 марта 2021, 19:02
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Гражданин Украины на своем автомобиле возил пассажиров в Крым через пункт пропуска Чаплынка, а далее уже отправлялся в Россию через Керченский мост.

кпвв, крым
В Крыма нелегально возили пассажиров / dpsu.gov.ua

Жителя Херсонской области обвинили в нелегальных перевозках пассажиров в Российскую федерацию через аннексированный Крым. Мужчине сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса, сообщает прокуратура АР Крым Facebook.

Правоохранители установили, что житель Херсонской области на своем автомобиле возил пассажиров в Крым через пункт пропуска Чаплынка, а уже оттуда отправлялся в Россию через Керченский мост.

"В результате проведенных обысков по месту проживания указанного гражданина обнаружены доказательства его преступной деятельности", - рассказали в прокуратуре.

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За нелегальные перевозки людей через границу украинцу грозит до 7 лет лишения свободы. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде личного обязательства. Расследование еще продолжается.

Проблемы с водой в Крыму

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