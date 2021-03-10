Украинца уличили в незаконных перевозках людей в аннексированный Крым

Гражданин Украины на своем автомобиле возил пассажиров в Крым через пункт пропуска Чаплынка, а далее уже отправлялся в Россию через Керченский мост.
Жителя Херсонской области обвинили в нелегальных перевозках пассажиров в Российскую федерацию через аннексированный Крым. Мужчине сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса, сообщает прокуратура АР Крым Facebook.
Правоохранители установили, что житель Херсонской области на своем автомобиле возил пассажиров в Крым через пункт пропуска Чаплынка, а уже оттуда отправлялся в Россию через Керченский мост.
"В результате проведенных обысков по месту проживания указанного гражданина обнаружены доказательства его преступной деятельности", - рассказали в прокуратуре.
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За нелегальные перевозки людей через границу украинцу грозит до 7 лет лишения свободы. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде личного обязательства. Расследование еще продолжается.
Проблемы с водой в Крыму
- В последние годы на территории полуострова Крым возникла проблема маловодья. Вследствие этого запасы водного ресурса значительно сократились, а местные жители вынуждены получать воду по специальному графику.
- Украина придерживается точки зрения, согласно которой воды в Крыму достаточно для местного населения. Водного ресурса не хватает для нужд России. Киев намерен подавать воду в аннексированный Крым только в том случае, если там произойдет гуманитарная катастрофа.
- Представитель самопровозглашенных "властей Крыма" Владимир Константинов заявлял, что Крым не сможет получать воду с территории Украины даже в том случае, если Киев разрешит поставки. Причиной тому является техническая неготовность инфраструктуры полуострова.
- 17 февраля представитель президента в АР Крым Антон Кориневич заявил, что Украина планирует построить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы исключить возможность подачи воды на аннексированный полуостров.
- 28 февраля стало известно, что в Крыму высохли Симферопольское и Загорское водохранилища.