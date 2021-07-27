Украинцам грозит серьезная инфекционная болезнь из-за погоды

Специалисты прогнозируют вспышку малярии в Украине.
В Украине может распространиться опасное инфекционное заболевание. По словам экспертов, это связано с изменением климата в нашей стране, что повлекло увеличение количества комаров и других насекомых.
Как отмечают специалисты, эта опасная болезнь называется - малярия.
В Украине обитают более 100 видов комаров. По словам энтомологов, сезон комаров длится в течение семи месяцев - с апреля по октябрь. Резкое же увеличение количества насекомых наблюдают не только в этом году.
Активное размножение комаров начинается, когда в течение длительного периода дожди чередуются с теплом. Именно такая погода держится последние пару недель в Украине.
Комары переносят:
- Боррелиоз (болезнь Лайма),
- лимфатический филяриоз (заражение паразитами),
- туляремию (бактериальное заболевание).
Кроме того, их укусы вызывают аллергические реакции почти у всех людей.
В Украине малярийные комары тоже есть. Но пока опасности заражения они пока не несут.
"Вместе с тем из-за глобального потепления, украинский климат с каждым годом меняется. В случае, если вместе с повышением температуры в Украине участятся длительные периоды высокой влажности, малярия начнет распространяться и у нас. Насколько массовым будет это явление, зависит от интенсивности климатических изменений. Это еще один из десятков и сотен фактов, которые доказывают необходимость заботиться об окружающей среде и бороться с глобальным потеплением", - пояснил в Facebook глава постоянной комиссии по вопросам экологической политики КГГА Константин Яловой.
Читайте такжеВ Харькове обнаружили малярию
По подсчетам ВОЗ, только в позапрошлом году в мире малярией заболело 229 млн человек, из которых более 400 тыс. умерли.
Как сообщал Главред, ранее три случая заболевания ботулизмом зафиксировали в Чернигове.