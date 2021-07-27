Украинцам грозит серьезная инфекционная болезнь из-за погоды

Украину может атаковать малярия / pixabay

В Украине может распространиться опасное инфекционное заболевание. По словам экспертов, это связано с изменением климата в нашей стране, что повлекло увеличение количества комаров и других насекомых.

Как отмечают специалисты, эта опасная болезнь называется - малярия.

В Украине обитают более 100 видов комаров. По словам энтомологов, сезон комаров длится в течение семи месяцев - с апреля по октябрь. Резкое же увеличение количества насекомых наблюдают не только в этом году.

Активное размножение комаров начинается, когда в течение длительного периода дожди чередуются с теплом. Именно такая погода держится последние пару недель в Украине.

Комары переносят:

Реклама

Боррелиоз (болезнь Лайма),

лимфатический филяриоз (заражение паразитами),

туляремию (бактериальное заболевание).

Кроме того, их укусы вызывают аллергические реакции почти у всех людей.

В Украине малярийные комары тоже есть. Но пока опасности заражения они пока не несут.

"Вместе с тем из-за глобального потепления, украинский климат с каждым годом меняется. В случае, если вместе с повышением температуры в Украине участятся длительные периоды высокой влажности, малярия начнет распространяться и у нас. Насколько массовым будет это явление, зависит от интенсивности климатических изменений. Это еще один из десятков и сотен фактов, которые доказывают необходимость заботиться об окружающей среде и бороться с глобальным потеплением", - пояснил в Facebook глава постоянной комиссии по вопросам экологической политики КГГА Константин Яловой.

Читайте такжеВ Харькове обнаружили малярию

По подсчетам ВОЗ, только в позапрошлом году в мире малярией заболело 229 млн человек, из которых более 400 тыс. умерли.

Как сообщал Главред, ранее три случая заболевания ботулизмом зафиксировали в Чернигове.