УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украинцам грозит серьезная инфекционная болезнь из-за погоды

27 июля 2021, 22:48

Специалисты прогнозируют вспышку малярии в Украине.

Комар
Украину может атаковать малярия / pixabay

В Украине может распространиться опасное инфекционное заболевание. По словам экспертов, это связано с изменением климата в нашей стране, что повлекло увеличение количества комаров и других насекомых.

Как отмечают специалисты, эта опасная болезнь называется - малярия.

В Украине обитают более 100 видов комаров. По словам энтомологов, сезон комаров длится в течение семи месяцев - с апреля по октябрь. Резкое же увеличение количества насекомых наблюдают не только в этом году.

Активное размножение комаров начинается, когда в течение длительного периода дожди чередуются с теплом. Именно такая погода держится последние пару недель в Украине.

Комары переносят:

Реклама
  • Боррелиоз (болезнь Лайма),
  • лимфатический филяриоз (заражение паразитами),
  • туляремию (бактериальное заболевание).

Кроме того, их укусы вызывают аллергические реакции почти у всех людей.

В Украине малярийные комары тоже есть. Но пока опасности заражения они пока не несут.

"Вместе с тем из-за глобального потепления, украинский климат с каждым годом меняется. В случае, если вместе с повышением температуры в Украине участятся длительные периоды высокой влажности, малярия начнет распространяться и у нас. Насколько массовым будет это явление, зависит от интенсивности климатических изменений. Это еще один из десятков и сотен фактов, которые доказывают необходимость заботиться об окружающей среде и бороться с глобальным потеплением", - пояснил в Facebook глава постоянной комиссии по вопросам экологической политики КГГА Константин Яловой.

Читайте такжеВ Харькове обнаружили малярию

По подсчетам ВОЗ, только в позапрошлом году в мире малярией заболело 229 млн человек, из которых более 400 тыс. умерли.

Как сообщал Главред, ранее три случая заболевания ботулизмом зафиксировали в Чернигове.

Сейчас вы просматриваете новость «Украинцам грозит серьезная инфекционная болезнь из-за погоды». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Юля Зайка признала, настоящий ли у нее брак с Юсипчуком, и как они его готовилиЮля Зайка признала, настоящий ли у нее брак с Юсипчуком, и как они его готовили Джессика из Холостяка удивила красотой в крошечном бикини на пляжеДжессика из Холостяка удивила красотой в крошечном бикини на пляже В Украине с сентября взлетят цены на продукты: что подорожает больше всегоВ Украине с сентября взлетят цены на продукты: что подорожает больше всего От жары до резкого похолодания: в сентябре врежет "дубак", синоптик назвал датыОт жары до резкого похолодания: в сентябре врежет "дубак", синоптик назвал даты На Украину налетит резкое похолодание до +15На Украину налетит резкое похолодание до +15

Последние новости

23:31

Огромные булыжники летели с неба: в Италии град размером с яблоко разбил авто и наделал беды

23:09

Как продлить молодость мозга: названа одна важная привычка Видео

23:07

Люксембург открылся для украинцев: Кулеба перечислил условия въезда Видео

22:48

Украинцам грозит серьезная инфекционная болезнь из-за погоды

22:29

Instagram изменит условия пользования для подростков: новые правила

Реклама
22:22

Названы семь утренних привычек, которые помогают худеть Видео

22:02

Пилот отказался рулить: в Одессе в аэропорту возникла пробка из самолетов Видео

21:57

В ОПУ рассказали, чего ожидает Зеленский от встречи с Путиным Видео

21:40

"Россия сама создает опасность": в ТКГ высказались о перемирии на Донбассе Видео

21:11

Зеленский прокомментировал увольнение Хомчака

21:01

На Украину налетит резкое похолодание до +15 Видео

20:34

Киевлян призвали пить воду из-под крана и не покупать бутилированную

20:23

Били палками и подвесили на дереве: в Индии родственники убили девушку за ношение джинсов

20:22

Привез из России: в Киеве от штамма Дельта скончался мужчина Видео

20:08

Три препятствия для снижения цен на продукты мнение

20:04

Зеленский провел массовые кадровые изменения в СНБО Видео

20:02

Магнитные бури в конце июля 2021: что делать, когда сдавит голову Видео

19:46

Свежий рейтинг партий: "слуги народа" теряют свои позиции

19:44

Приметы на 28 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

19:38

В Украине правительство подготовило подарок для школьников из многодетных семей

Реклама
19:18

Масштабный пожар на Хортице: подозревают поджог Видео

19:05

Бывшего политика Литвы бросили за решетку за шпионаж в пользу России

18:54

В моду на осень зиму 2021 2022 входят очень широкие джинсы и лыжный стиль с нотками гламура Видео

18:48

Названы жирные продукты, которые снижают уровень плохого холестерина Видео

18:39

В мире резко подскочили цены на кофе: выяснилась причина

18:38

Зеленский уволил Хомчака, новым главнокомандующим ВСУ назначен Залужный Видео

18:19

Била детей и издевалась: скандального стоматолога из Ровно лишили лицензии Видео

18:12

Водителям киевских маршруток запретили слушать музыку и курить в салоне Видео

17:59

Пять симптомов здоровья, которые никогда не следует игнорировать Видео

17:52

У Зеленского назвали реальную причину исключение Green Grey из концерта ко Дню Независимости Видео

17:33

В Киеве появилось опасное мороженое с ядовитым веществом: где его продают Видео

17:21

Абсолютно голая Mamarika засветила тату на интимном месте в горячей фотосессии

17:04

Прививка не помогла: в Запорожье от опасной болезни умерла женщина Видео

16:39

"Подрывает безопасность Украины": в Европарламенте раскритиковали соглашение по Северному потоку-2 Видео

16:24

Гребля по эскалатору и серфинг на автомойке: известный пранкер снял пародию на Олимпийские игры Видео

16:23

В Киеве прошел крестный ход УПЦ МП по случаю 1033-летия крещения Руси-Украины Видео

16:11

Группа Green Grey устроила языковой скандал из-за Дня Независимости Украины

16:07

Хрустящие и вкусные драники: самый простой рецепт приготовления

16:04

В Днепре женщине по "Новой почте" вместо iPhone продали кирпич Видео

15:57

Прожили несколько лет в больнице: дети с пересаженными почками наконец уехали из Охматдета домой Видео

Реклама
15:35

"Почему бы коллеге не почитать": Мендель отправила свою книгу пресс-секретарю Путина Видео

15:07

Как Россия сама себя загнала в ловушку в Украине мнение

14:50

Харьковчанка стала "звездой" Сети, нагадив в подъезде

14:48

41% украинцев считают, что они с россиянами "один народ" - опрос Видео

14:45

Гороскоп для Близнецов на август 2021: какие задачи придется решать в этом месяце

14:19

Снос "хрущёвок" в Украине: что нужно знать и кого это зацепит Видео

14:18

Юля Зайка признала, настоящий ли у нее брак с Юсипчуком, и как они его готовили

14:07

"Тарифы будут в евро": в Мининфраструктуры рассказали, почём будет проезд по платным дорогам Видео

13:50

Что делать, если у вас слишком низкое кровяное давление: простые советы Видео

13:37

"Какая попомания": Настя Каменских топлес в бассейне произвела фурор

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять