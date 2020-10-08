Украинцев ожидает рост цен на хлеб

Хлеб будет дорожать / УНИАН

В магазинах Украины до конца 2020 года социальные сорта хлеба подорожают на 10-15%.

Как информирует Экономическая правда, такое заявление сделал вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко. Он уточнил, что в нынешних реалиях есть все предпосылки говорить о повышении цен на 15-20%.

"Однако у нас есть понимание, что выше, чем на 10-15% — цены расти не будут. Как минимум мы точно можем говорить о самых популярных социальных сортах хлеба", — сказал Дученко.

По словам эксперта, ранее была распространена информация о подорожании хлеба на 40%, однако она не соответствует действительности.

В связи со сложной ситуацией в отрасли Всеукраинская ассоциация пекарей отправляла письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой о помощи.

Цены на продукты в Украине: