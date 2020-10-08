Украинцев ожидает рост цен на хлеб

Производители жалуются на увеличение себестоимости хлебобулочных изделий.
В магазинах Украины до конца 2020 года социальные сорта хлеба подорожают на 10-15%.
Как информирует Экономическая правда, такое заявление сделал вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко. Он уточнил, что в нынешних реалиях есть все предпосылки говорить о повышении цен на 15-20%.
"Однако у нас есть понимание, что выше, чем на 10-15% — цены расти не будут. Как минимум мы точно можем говорить о самых популярных социальных сортах хлеба", — сказал Дученко.
По словам эксперта, ранее была распространена информация о подорожании хлеба на 40%, однако она не соответствует действительности.
В связи со сложной ситуацией в отрасли Всеукраинская ассоциация пекарей отправляла письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой о помощи.
Цены на продукты в Украине:
Кабмин в ближайшее время может пересмотреть минимальные розничные цены (МРЦ) на алкоголь в сторону их повышения.
Ранее Алексей Дорошенко спрогнозировал, что в Украине в ближайшие месяцы будет расти цена на черный хлеб.
Также Главред писал о том, что Госстат обнародовал данные средних потребительских цен на товары и услуги в Украине в июне 2020 года. Больше всего подскочили в цене яблоки - они подорожали в два раза с начала года.