Украинцев призвали эвакуироваться еще из одного города

Мелитополь

В оккупированном Мелитополе отопительный сезон оказался под угрозой срыва, поэтому к его началу местные власти призвали жителей эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию.

Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, уже больше месяца в Мелитополе нет газа.

"Отопительный сезон в Мелитополе – под угрозой срыва. Больше месяца в городе нет газа, с которым связано 95% отопления. Перспективы появления газа нет. В Бердянске он пропал 3 месяца назад, однако его подачу до сих пор не возобновили", – говорится в сообщении.

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Мэр подчеркнул, что слова российских оккупантов о якобы строительстве газопровода из Бердянска – фейк.

"До начала отопительного сезона остается 2 месяца, поэтому необходимо по возможности эвакуироваться из Мелитополя на подконтрольную Украине территорию", – призвал Федоров.

Как сообщал Главред, 17 августа в центре оккупированного Мелитополя прогремел мощный взрыв возле комендатуры оккупантов.

Также сообщалось, что российские оккупанты начали вывозить из Мелитополя свои семьи.

12 августа во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв. В результате в больницу доставили известного коллаборанта Олега Шостака, который был одним из руководителей избирательного штаба "Единой России" и главой пропагандистского отдела работы со СМИ.

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