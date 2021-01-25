В Украине массово не доверяют китайской вакцине от COVID-19 - опрос

Социологи выяснили, как украинцы относятся к перспективе массовой вакцинации от коронавируса.
По состоянию на декабрь 2020 года лишь около 40% украинцев были готовы вакцинироваться от коронавируса COVID-19, при этом 51% жителей страны не готовы платить за прививку. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели сотрудники Харьковского института социальных исследований.
Китайской Народной Республике, с которой власти Украины, уже заключили контракт на поставку вакцины, как стране-производителю препарата доверяют только 6,1% респондентов.
Далее, из 86% опрошенных украинцев считают эпидемию "реальной угрозой". И хотя множество респондентов (53,9%) согласны с тем, что массовая вакцинация поможет преодолеть эпидемию коронавируса, лишь 39,4% готовы вакцинироваться. Количество тех, кто отказывается это делать, составляет 47,3%.
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Вакцина от коронавируса для Украины:
- В марте ожидается поставка в Украину первой партии из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь будут вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных.
- 22 декабря 2020 года оперативный штаб Минздрава утвердил план иммунизации населения от COVID-19.
- 30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. Речь идет о закупке 1, 913 миллиона доз по цене 504 гривны за каждую.