В Украине массово не доверяют китайской вакцине от COVID-19 - опрос

Украинцы массово не доверяют китайской вакцине от COVID-19 / Reuters

По состоянию на декабрь 2020 года лишь около 40% украинцев были готовы вакцинироваться от коронавируса COVID-19, при этом 51% жителей страны не готовы платить за прививку. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели сотрудники Харьковского института социальных исследований.

Китайской Народной Республике, с которой власти Украины, уже заключили контракт на поставку вакцины, как стране-производителю препарата доверяют только 6,1% респондентов.

Далее, из 86% опрошенных украинцев считают эпидемию "реальной угрозой". И хотя множество респондентов (53,9%) согласны с тем, что массовая вакцинация поможет преодолеть эпидемию коронавируса, лишь 39,4% готовы вакцинироваться. Количество тех, кто отказывается это делать, составляет 47,3%.

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Вакцина от коронавируса для Украины: