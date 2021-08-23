УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украинцы отмечают День Флага: как сине-желтый стяг поднимали в Украине и в разных уголках мира

23 августа 2021, 10:54

Мы вместе поднимаем флаг и должны поднимать Украину вместе, заявил президент на торжественной церемонии в географическом центре Украины – селе Марьяновка.

Флаг Украины перед Верховной Радой
Флаг Украины подняли перед Верховной Радой в Киеве / t.me/verkhovnaradaukrainy

Сегодня, 23 августа, Украина празднует День Государственного Флага. Сине-желтый стяг торжественно подняли на площади Конституции перед зданием парламента. Также церемонии поднятия флага прошли в Харькове, Днепре, Одессе, Ровно, Луцке и других городах Украины.

"В городах и поселках, где развевается сине-желтый флаг, люди живут свободно, а главное — мирно. Со временем наш флаг гордо вернется на всю территорию Донбасса и Крыма!", — отметили в Верховной Раде.

На церемонии поднятия государственного флага Украины в географическом центре Украины – селе Марьяновка Черкасской области - присутствовал президент Владимир Зеленский. Там открыли арт-объект Сердце Украины.

"В 30 годовщину восстановления нашей независимости мы поднимем флаг именно здесь, в географическом центре Украины. Именно здесь бьется сердце - Сердце Украины. Это арт-объект, вокруг которого расположились 25 пар крыльев, олицетворяющих 24 области и АР Крым. Это символ того, что подниматься вверх и быть на высоте гораздо легче вместе", - отметил глава государства.

"Поздравляю всех с праздником. Сегодня нас объединит совместное действо, объединит общая цель: мы вместе поднимаем флаг и должны поднимать Украину, поднимать Украину только вместе... С Днем Государственного флага Украины!", - добавил президент.

Реклама
Арт-объект Сердце Украины в Черкасской области / Facebook/president.gov.ua

В Киеве ветераны АТО/ООС подняли на флагшток самый большой флаг Украины. Этот флагшток – самый большой в стране, его высота - около 90 метров, весит он 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра. В церемонии принимал участие мэр Киева Виталий Кличко.

В Киеве подняли самый большой флаг Украины / скриншот

Под посольством России в Киеве установили 150 флагов Украины – по одному на каждые 100 жертв российской агрессии.

Фото t.me/Segodnya_life

В Харькове торжественно подняли Государственный Флаг на новый флагшток. Это сделали Николай Котляр - отец погибшего на Майдане харьковчанина, героя Небесной Сотни и Константин Вурский - участник войны на Донбассе.

К слову, установленный в Харькове флагшток высотой 102 метра является самым высоким в Украине и всей Европе. Размеры полотнища флага на нем составляют 22,5 м на 15 м, передает Харьков Times.

Во время поднятия флага харьковские военные осуществили трехкратный залп из оружия. В торжественной церемонии приняли участие десятки горожан, а на сцене у флагштока выступили фольклорные коллективы.

Сине-желтые флаги поднимали сегодня не только в Украине, но и за ее пределами. В МИД сообщили, что по случаю праздника в разных уголках мира представители украинских общин вместе сдипломатами развернули 30-метровые стяги.

"Сине-желтый флаг впечатляющих размеров развевался в столицах Европы и по всей Северной Америке, на самом юге Африки, в древнем городе Петра в Иордании, на побережье Персидского залива и в мексиканской долине Теотиуакан, в древнем храмовом комплексе Баальбек в Ливане и известном комплексе небоскребов Flame Towers в Азербайджане. В Греции воздушный шар провел Государственный Флаг Украины над самым высоким высокогорным озером, а в Загребе наш флаг поднялся на самое высокое здание как свидетельство силы духа и несокрушимости украинского народа", - говорится в сообщении МИД Украины в Facebook.

Скриншот видео МИД Украины

Отметим, сегодня в городах Украны пройдут различные мероприятия по случаю празднования Дня флага. В частности, в Киеве состоится культурно-общественная акция, посвященная празднованию 30-й годовщины независимости Украины "Обрядовий рушник", покажут фильмы "Сильнее, чем оружие", "Михаил Грушевский" в кинотеатрах сети КП "Киевкинофильм".

В связи с праздниками 23-24 августа в столице будет ограничено движение по ряду улиц. Детальнее о схеме движения в праздничные дни можно ознакомиться на сайте Киевского горсовета.

23 и 24 августа в Киеве будет ограничено движение транспорта / kyivcity.gov.ua

Как сообщал Главред, в субботу, 21 августа, на Воронцовском маяке в порту Одессы вывесили 18-метровый государственный флаг ко Дню независимости Украины.

Полотнище величиной 18 на 5 метров поднимается на всю высоту маяка. Флаг закрепили на верхней части маяка вдоль его стен - тут он провисит до 24 августа включительно. Его можно увидеть с Приморского бульвара, Потемкинской лестницы и пляжей города.

viber
флаг Украины День Флага новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Украинцы отмечают День Флага: как сине-желтый стяг поднимали в Украине и в разных уголках мира». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Ирина Сопонару покорила красотой в слишком откровенном бикиниИрина Сопонару покорила красотой в слишком откровенном бикини Названо самое опасное печенье, которое продают в украинских магазинахНазвано самое опасное печенье, которое продают в украинских магазинах Гороскоп на 21 августа для всех знаков Зодиака: вещие сны, финансовое поступление и перемены в жизниГороскоп на 21 августа для всех знаков Зодиака: вещие сны, финансовое поступление и перемены в жизни "Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса": легендарный режиссер оскандалился на Одесском кинофестивале"Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса": легендарный режиссер оскандалился на Одесском кинофестивале Гитаристка Maneskin Виктория Де Анжелис топлес произвела фурор селфи в зеркалеГитаристка Maneskin Виктория Де Анжелис топлес произвела фурор селфи в зеркале

Последние новости

11:05

"Сам себе поставил задачи": Петраков раскрыл свои цели во главе сборной Украины

10:54

Украинцы отмечают День Флага: как сине-желтый стяг поднимали в Украине и в разных уголках мира Видео

10:51

Мадонна показала, что ее сын гей, и засветила его бойфренда

10:49

Зеленский одобрил санкционный удар по Пушилину, Ростелекому и росСМИ Видео

10:46

Что случится с организмом, если месяц не пить спиртные напитки - ответ экспертов

Реклама
10:14

"Не в ближайшие годы": в Еврокомиссии оценили перспективу вступления Украины в ЕС Видео

09:55

В Сеть слили первый трейлер Человека Паука-3 и показали главного злодея Видео

09:45

На Черкасчине у места открытия Зеленским арт-объекта ко Дню Независимости произошли столкновения Видео

09:34

Раскопки в Одессе: поисковики обнаружили захоронение жертв НКВД, поражающее своими масштабами Фото

09:33

Выходные в сентябре 2021: как будем отдыхать и будут ли дополнительные выходные

09:24

"Разжигание межнациональной розни": Лавров закатил истерику после слов Зеленского о Донбассе Видео

08:51

Температура тела в 24°С и полная остановка кровообращения: украинке провели уникальную операцию Видео

08:50

Пересчитают пенсии: кому ждать повышения выплат в августе Видео

08:50

День флага Украины 2021: дата, история, интересные факты и поздравления

08:46

Гороскоп на 23 августа для всех знаков Зодиака: клевета, любовь с первого взгляда или конфликты Видео

08:46

О яйцах Меркель. У бабушки они есть мнение

08:16

Коронавирус в Украине 23 августа: на выходных число выявленных больных существенно снизилось

08:02

Под Киевом в результате стрельбы на улице есть раненые, всплыла неожиданная версия разборок

07:22

Сегодня в Украине солнечно, только на Западе – грозы: синоптик уточнил прогноз погоды на 23 августа

07:04

Печальный итог 30 лет независимости: почему Украина превращается в придаток стран золотого миллиарда мнение

Реклама
06:43

Экстремальные роды в небе: афганка родила дочь на борту эвакуационного самолета США Видео

06:23

Юля Санина в желтом бикини чуть не свела с ума сексуальными формами

04:58

Может ли мозг человека предсказывать будущее - ответ ученых

04:37

Смертельная опасность: эксперт раскрыл, какой хлеб нельзя употреблять ни в коем случае Видео

03:52

Лунный календарь на сентябрь 2021: знак свыше, несчастья и самый удачный день

02:58

Врач назвала простой способ для нормализации работы кишечника

02:48

Звезда Отряда самоубийц без белья засветила обольстительную фигуру

02:23

Ученые предложили новый способ борьбы с лишним весом

01:54

Вторжение РФ в Украину реальнее, чем кажется: в США назвали главное направление Видео

01:20

Комаровский рассказал, кому опасно пить алкоголь Видео

00:20

Зеленский заявил о войне из-за реформы Конституционного суда Видео

22 августа, воскресенье
23:51

В Украине могут закрыть центры вакцинации: врач назвал причину Видео

23:06

В Кабмине озвучили единственное условие поставок воды в Крым

22:59

Врач рассказала о коварной опасности вареной картошки Видео

22:33

Президент раздал награды "национальным легендам" Украины

22:05

"Двери открыты и на вход, и на выход": Зеленский пообещал новые отставки членов Кабмина Видео

21:38

Аномальный урожай: в Украине резко изменятся цены на яблоки

21:23

"Стреляли резиновыми пулями": украинка из Кабула рассказала о зверствах в аэропорту Видео

21:02

В Одессе ревнивец разрезал женщине рот, а ее сожителя ударил в живот

20:37

Шмыгаль высказался о Северном потоке-2 и призвал ЕС к мерам против РФ Видео

Реклама
20:10

Выяснилось, сколько заплатят Джамале за выступление на Крымской платформе

19:36

В Украине началась новая волна коронавируса: когда будет пик Видео

19:34

Климатолог назвала опасные последствия вырубки лесов в Карпатах Видео

18:54

Зеленский пообещал вернуть мощь украинскому флоту Видео

18:47

Клип Just Fly Макса Барских с настоящим самолетом набрал более 3 миллионов просмотров Видео

18:37

Украина установила рекорд по количеству медалей по боксу среди юниоров

18:35

Итоги 30 лет: мы остались демократией и медленно, но движемся вперед мнение

18:26

Приметы на 23 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

18:15

СТБ раскрыл дату выхода 2 сезона Холостячки со Златой Огневич

18:00

В Украине резко изменится погода и налетит похолодание Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять