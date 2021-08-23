Украинцы отмечают День Флага: как сине-желтый стяг поднимали в Украине и в разных уголках мира

Флаг Украины подняли перед Верховной Радой в Киеве / t.me/verkhovnaradaukrainy

Сегодня, 23 августа, Украина празднует День Государственного Флага. Сине-желтый стяг торжественно подняли на площади Конституции перед зданием парламента. Также церемонии поднятия флага прошли в Харькове, Днепре, Одессе, Ровно, Луцке и других городах Украины.

"В городах и поселках, где развевается сине-желтый флаг, люди живут свободно, а главное — мирно. Со временем наш флаг гордо вернется на всю территорию Донбасса и Крыма!", — отметили в Верховной Раде.

На церемонии поднятия государственного флага Украины в географическом центре Украины – селе Марьяновка Черкасской области - присутствовал президент Владимир Зеленский. Там открыли арт-объект Сердце Украины.

"В 30 годовщину восстановления нашей независимости мы поднимем флаг именно здесь, в географическом центре Украины. Именно здесь бьется сердце - Сердце Украины. Это арт-объект, вокруг которого расположились 25 пар крыльев, олицетворяющих 24 области и АР Крым. Это символ того, что подниматься вверх и быть на высоте гораздо легче вместе", - отметил глава государства.

"Поздравляю всех с праздником. Сегодня нас объединит совместное действо, объединит общая цель: мы вместе поднимаем флаг и должны поднимать Украину, поднимать Украину только вместе... С Днем Государственного флага Украины!", - добавил президент.

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Арт-объект Сердце Украины в Черкасской области / Facebook/president.gov.ua

В Киеве ветераны АТО/ООС подняли на флагшток самый большой флаг Украины. Этот флагшток – самый большой в стране, его высота - около 90 метров, весит он 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра. В церемонии принимал участие мэр Киева Виталий Кличко.

В Киеве подняли самый большой флаг Украины / скриншот

Под посольством России в Киеве установили 150 флагов Украины – по одному на каждые 100 жертв российской агрессии.

Фото t.me/Segodnya_life

В Харькове торжественно подняли Государственный Флаг на новый флагшток. Это сделали Николай Котляр - отец погибшего на Майдане харьковчанина, героя Небесной Сотни и Константин Вурский - участник войны на Донбассе.

К слову, установленный в Харькове флагшток высотой 102 метра является самым высоким в Украине и всей Европе. Размеры полотнища флага на нем составляют 22,5 м на 15 м, передает Харьков Times.

Во время поднятия флага харьковские военные осуществили трехкратный залп из оружия. В торжественной церемонии приняли участие десятки горожан, а на сцене у флагштока выступили фольклорные коллективы.

Сине-желтые флаги поднимали сегодня не только в Украине, но и за ее пределами. В МИД сообщили, что по случаю праздника в разных уголках мира представители украинских общин вместе сдипломатами развернули 30-метровые стяги.

"Сине-желтый флаг впечатляющих размеров развевался в столицах Европы и по всей Северной Америке, на самом юге Африки, в древнем городе Петра в Иордании, на побережье Персидского залива и в мексиканской долине Теотиуакан, в древнем храмовом комплексе Баальбек в Ливане и известном комплексе небоскребов Flame Towers в Азербайджане. В Греции воздушный шар провел Государственный Флаг Украины над самым высоким высокогорным озером, а в Загребе наш флаг поднялся на самое высокое здание как свидетельство силы духа и несокрушимости украинского народа", - говорится в сообщении МИД Украины в Facebook.

Скриншот видео МИД Украины

Отметим, сегодня в городах Украны пройдут различные мероприятия по случаю празднования Дня флага. В частности, в Киеве состоится культурно-общественная акция, посвященная празднованию 30-й годовщины независимости Украины "Обрядовий рушник", покажут фильмы "Сильнее, чем оружие", "Михаил Грушевский" в кинотеатрах сети КП "Киевкинофильм".

В связи с праздниками 23-24 августа в столице будет ограничено движение по ряду улиц. Детальнее о схеме движения в праздничные дни можно ознакомиться на сайте Киевского горсовета.

23 и 24 августа в Киеве будет ограничено движение транспорта / kyivcity.gov.ua

Как сообщал Главред, в субботу, 21 августа, на Воронцовском маяке в порту Одессы вывесили 18-метровый государственный флаг ко Дню независимости Украины.

Полотнище величиной 18 на 5 метров поднимается на всю высоту маяка. Флаг закрепили на верхней части маяка вдоль его стен - тут он провисит до 24 августа включительно. Его можно увидеть с Приморского бульвара, Потемкинской лестницы и пляжей города.