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"Украинцы убивают украинцев": демограф раскрыл последствия снижения призывного возраста

Руслана Заклинская
4 октября 2024, 19:12
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Молодежь, которым 18-35 лет, сейчас является наименьшей по численности группой в Украине, рассказал Александр Гладун.
'Украинцы убивают украинцев': демограф раскрыл последствия снижения призывного возраста
Люди, которым 18-25 лет, это самая маленькая когорта по численности - Гладун / Колаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Снижение призывного возраста может существенно повлиять на демографическую ситуацию, поскольку в 2001 году в Украине наблюдалась самая низкая рождаемость за всю ее историю. Соответственно группа молодежи в возрасте 18-25 лет является наименьшей по численности, что приведет к уменьшению численности новорожденных. Об этом в интервью Главреду рассказал доктор экономических наук, старший научный сотрудник, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Александр Гладун.

"Поэтому это, конечно, повлияет. Но следует учитывать, что сейчас средний возраст матери при рождении ребенка уже 28 лет, а мужчин, у которых рождаются дети - на пару лет больше. Поэтому это уже выходит за эти пределы", - пояснил демограф.

Гладун считает, что снижение призывного возраста повлияет на демографическую ситуацию негативно, поскольку война имеет разрушительное влияние на все возрастные группы. Он подчеркнул, что решение этой проблемы не только в руках демографов, а, прежде всего, военных.

"Если им нужны люди в армии, они должны об этом говорить и привлекать людей в армию. Если мы потеряем страну, то о какой демографической ситуации мы будем говорить?! Если, например, будут захватывать наши территории, на этой территории будут ребята 18-25 лет, что с ними будет происходить? Их просто или убьют, или вышлют в какие-то другие регионы России. И, скорее всего, дадут российские паспорта, призовут в армию и заставят воевать против Украины", - подчеркнул Гладун.

Эксперт также привел пример ситуации в Донецкой и Луганской областях, где российские оккупанты предоставляли свои паспорта украинцам, которых потом призывали на фронт, в результате чего "украинцы убивают украинцев".

"Так оно происходит, и так будет происходить, если россияне захватят всю Украину", - резюмировал Гладун.

Смотрите видео интервью Александра Гладуна о демографической ситуации в Украине:

Кто такой Александр Гладун

Александр Николаевич Гладун - украинский ученый. Доктор экономических наук, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи. Член комиссии при Президиуме НАН Украины по защите науки, противодействию псевдонауке и фальсификации научных исследований.

Лауреат премии имени М.В. Птухи за серию работ по исследованию долговременной демографической динамики Украины.

Количество населения в Украине - что известно

Украина должна адаптироваться к сокращению населения из-за войны, поскольку после ее завершения не все выехавшие граждане вернутся. Доктор экономических наук Александр Гладун отметил, что если количество граждан в стране в конце войны составит 30-32 миллиона, это будет неплохой ситуацией.

Население Украины инфографика
Население Украины / Инфографика: Главред

Также, по его словам, для уменьшения разницы между высокой смертностью, миграцией и уровнем рождаемости в Украине в каждой семье должно быть 2-3 ребенка. Для замещения поколений на 100 женщин должно приходиться около 210-220 рожденных детей.

Как сообщал Главред, по прогнозам Института демографии и проблем качества жизни НАН, численность населения может сократиться до 25,2 миллиона человек к 2051 году. Основными причинами этого являются массовая миграция, низкая рождаемость, высокий уровень смертности, дисбаланс на рынке труда и внутренние перемещения.

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