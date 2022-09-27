Украинец захотел стать одним из "кадыровцев", но поплатился / скриншот

В Черкасской области Служба безопасности Украины разоблачила сторонника РФ, который планировал присоединиться к боевому подразделению "кадыровцев".

Мужчина распространял прокремлевскую пропаганду, оправдывал враждебные действия оккупантов и планировал присоединиться к мобильному отряду особого назначения "ахмат", сообщает пресс-центр СБУ.

"Для этого он пытался установить контакты с представителями российских спецслужб и получить от них задание – проводить подрывную деятельность на территории региона. По данным следствия, злоумышленником оказался житель Северодонецка, который в июле этого года переехал в Черкасскую область под видом переселенца с востока. Установлено, что он часто высказывался среди местных жителей в поддержку вторжения РФ и оправдывал ракетные удары по украинским городам и другие военные преступления захватчиков", - сказано в сообщении.

Сотрудники СБУ предотвратили преступные намерения фигуранта. Ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что бойцы российского спецназначения "Ахмат" и 19 отряда "БАРС" пошли на штурм одного из населенных пунктов Донецкой области, но их весьма успешно накрыли огнем ВСУ.

Также сообщалось, что российское военное командование поставило позади отрядов военных РФ подразделения кадыровцев, чтобы они не давали оккупантам отступить и убежать с поля боя. Однако среди этих отрядов оказалось много кадыровцев, которые хотят отомстить российским десантникам за действия их предшественников в Чечне.

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