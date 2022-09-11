"Нужна хоть какая-то победа": на Донбассе ВСУ уничтожили "кадыровцев"

ВСУ уничтожили "кадыровцев" / Генштаб ВСУ, Радио Свобода

Бойцы российского спецназначения "Ахмат" и 19 отряда "БАРС" пошли на штурм одного из населенных пунктов Донецкой области, но их весьма успешно накрыли огнем ВСУ, сообщает в Telegram украинский журналист Роман Цимбалюк.

Российское командование бросило оккупантов на штурм, так как ВС РФ "срочно нужна хоть какая-то победа".

В связи с этим был отдан приказ об активизации наступательных действий на отдельных участках фронта в Донецкой области.

Видео дня

"9 сентября сводные подразделения полка специального назначения "Ахмат" и 19 отряда "БАРС" попытались занять один из населенных пунктов Донецкой области, однако попали в засаду ВС Украины и понесли потери", - рассказал журналист

Более десятка ликвидированных, столько же раненых.

Контрнаступление ВСУ

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций. Ранее деоккупировали населенный пункт Высокополье.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее сказала, что ВСУ повредили все мосты, которыми войска РФ пользовались для снабжения своих войск. Враг больше не может использовать эстакады.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также сообщал, что на Херсонщине армия Украины освободила и Ольгино. Оно находится севернее ранее деоккупированного Высокополья. Группировка российских войск на правом берегу Днепра оказалась в оперативном окружении.

Читайте также: