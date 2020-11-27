Украинские копы пересядут на гироскутеры и электросамокаты: что известно

Украинские полицейские освоят гироскутеры / УНИАН

Национальная полиция приняла решение о закупке партии гироскутеров и электросамокатов.

Информация о соответствующем тендере размещена в системе Prozorro.

При этом стоимость заказа составит более 100 тысяч гривен.

Отметим, что кроме гироскутеров и электросамокатов, в Нацполиции решили обзавестись ещё гиробордами и моноколесами, каждого транспортного средства по 2 штуки. Закупить всё это должны до 22 декабря.

Отметим, что покупателем выступает Центр обслуживания подразделений Нацполиции Украины.

Нацполиции требуются следующие модели транспортеров (или их аналоги):

два гироскутера Ninebot by Segvay MiniPRO 320;

два гироборда IO Chic Smart-F/S3 Black;

два электросамоката Xiaomi MiJia Electric Scooter Black M365;

два моноколеса Inmotion SCV V5+ black.

Как известно, полицейские патрули на гироскутерах можно увидеть во многих западных странах.

Справка:

Гироскутер — уличное электрическое транспортное средство, выполненное в форме двух соединённых поперечных площадок для ступней, подвижных относительно друг друга, с колёсами по бокам. Использует электродвигатели, питаемые от электроаккумулятора, и ряд гироскопических датчиков для самобалансировки и поддержания горизонтального положения площадки для ног.

Гироборд – миниатюрный электрический транспорт, который представляет собой платформу для ног, состоящую из двух частей – для правой и левой ноги, и прикрепленное к боковой поверхности каждой части колесо.

Моноколесо — электрический самобалансирующийся уницикл (моноцикл) с одним колесом и расположенными по обе стороны от колеса подножками. Моноколесо использует различные датчики, гироскопы и акселерометры, вместе с электродвигателем для автоматической балансировки плоскости педалей вперед и назад. Влево и вправо балансировка управляется наклоном тела и поворотом всего устройства вправо-влево ногами.

Напомним, ранее Министерство внутренних дел выступило с инициативой значительно увеличить штрафы для водителей в Украине. В МВД заявили о необходимости неотвратимости наказания за нарушение правил дорожного движения.