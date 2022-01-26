Украинские школы отправляют на дистанционку: в Минздаве дали рекомендации и назвали сроки

В Украине школы отправляют на дистанционку / УНИАН

Министерство образования и науки рекомендует ввести для учащихся 5-11 классов дистанционное обучение из-за вспышки коронавируса.

Как сообщили в ведомстве, учредителям и руководителям учебных заведений уже были направлены рекомендательные письма.

Минздрав опубликовал такие рекомендации:

организовать образовательный процесс в школах для учащихся 5-11 классов с использованием технологий дистанционного обучения минимум в течение двух недель;

в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования организовать переход на обучение по дистанционной и/или смешанной форме с внесением соответствующих изменений в график образовательного процесса и расписания занятий;

в учреждениях профессионального высшего, высшего образования всех форм собственности и сфер управления ввести дистанционное обучение с 27 января по 25 февраля 2022 года, учитывая необходимые изменения в график образовательного процесса и расписания занятий.

Также в министерстве уточнили, что высшие военные учебные заведения (учреждения высшего образования со специфическими условиями обучения), военные учебные подразделения, военные колледжи сержантского состава, профессиональные колледжи со специфическими условиями обучения организуют образовательный процесс в соответствии с решениями государственных органов, в сфере управления которых находятся.

Независимо от эпидемической ситуации, ученикам 1-4 классов посещать школы разрешается.

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Отметим, что по состоянию на утро среды, 26 января 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 24 321 жителя страны (сутками ранее было 19 118). В том числе заболели 2 809 детей и 642 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 073 человека; летальных случаев - 141; выздоровели 5 514 человек.

Также напомним, что в "красной" карантинной зоне находятся Ивано-Франковская и Ровенская области.