Украинские солдаты в Старомарьевке: в Генштабе ВСУ ответили на фейк РФ

В штабе ООС ответили на фейк пропагандистов РФ / Штаб ООС

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала прокомментировал ситуацию вокруг села Старомарьевка в Донецкой области в зоне ООС.

Комментируя информацию о том, что якобы ВСУ взяли под контроль Старомарьевку, он подчеркнул, чтобы продвинуться хотя бы на десять метров вперед на Донбассе, надо получить распоряжение, на основе которого будет принят приказ. "Никаких таких документов не отрабатывалось. Никто никакие приказы не отдавал", - заявил Шаптала в эфире 1+1.

В то же время он пояснил, что украинские воины в селе Старомарьевка не пребывали.

"У нас армия дисциплинированная, у нас армия управляется. Не могли солдаты, что им захотелось, и пойти туда сами. Поэтому солдат там не было", - подчеркнул Шаптала и добавил, что никакого перемещения и передислокации украинских военных в Старомарьевку не было.

Ситуация в Старьмарьевке: позиция МИД

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировать утверждения российских оккупантов и пропагандистов, что украинские военные якобы задержали 37 россиян из числа гражданского населения в селе Старомарьевка, у которых есть паспорта РФ.

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"Во-первых, любой такой разговор у нас начинается с напоминания Российской Федерации и тем партнерам, которые немного теряются в реальности, что все началось с того, что это Россия и ее солдаты зашли на территорию Украины, а украинские солдаты находятся на своей территории", - заявил Кулеба.

Министр сказал, что посольство РФ в Киеве не занимается вопросами украинских граждан, которым РФ принудительно выдала российские паспорта на Донбассе.

"С посольством Российской Федерации коммуникации по этому вопросу нет, потому что мы понимаем, что они никакой роли в этом процессе не играют", - заявил министр.

При этом, глава МИД отметил, что в соответствии с Минскими договоренностями никаких "серых зон" не существует.

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Ранее сообщалось. что украинские военные вернули контроль над населенным пунктом Старомарьевка в Донецкой области, который находится в "серой" зоне линии соприкосновения.

Сообщается, что вечером 25 октября украинские военные вошли в этот населенный пункт и закрепили там свои позиции.

Позднее штаб Операции объединенных сил опроверг информацию о заходе украинских военнослужащих в село Старомарьевка, расположенное на временно оккупированных территориях Донецкой области.

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