Украинские воины "Стугной" ярко уничтожили элитный русский вертолет Ка-52 "Аллигатор"

Стугна, вертолет / УНИАН / facebook.com/128brigade

Украинские воины уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" с помощью ПТРК "Стугна-П". видеозапись успешной атаки опубликовал на своей странице в мессенджере Telegram Антон Геращенко.

"На днях из "Стугны-П" сбили еще один российский вертолет Ка-52 "Аллигатор", - пишет он в комментарии к видео.

Справка. Вертолет Ка-52

Разведывательно-ударный вертолет. Заявлено, что способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

Вооружение:

пушечная установка с автоматической пушкой 2А42 калибра 30 мм;

блоки неуправляемых авиационных ракет (НАР) калибра 122 и 80 мм;

авиабомбы.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харьковской области противотанковое подразделение 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины уничтожило разведывательно-ударный вертолет ВС РФ Ка-52 Аллигатор.

Удар по новейшему российскому вертолету был нанесен из противотанкового ракетного комплекса "Стугна".

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