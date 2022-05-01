Украинские воины "Стугной" ярко уничтожили элитный русский вертолет Ка-52 "Аллигатор"

Противотанково-ракетный комплекс "Стугна" уже не в первый раз помогает украинским бойцам максимально надежно и зрелищно уничтожать технику оккупантов.
Украинские воины уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" с помощью ПТРК "Стугна-П". видеозапись успешной атаки опубликовал на своей странице в мессенджере Telegram Антон Геращенко.
"На днях из "Стугны-П" сбили еще один российский вертолет Ка-52 "Аллигатор", - пишет он в комментарии к видео.
Справка. Вертолет Ка-52
Разведывательно-ударный вертолет. Заявлено, что способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.
Вооружение:
- пушечная установка с автоматической пушкой 2А42 калибра 30 мм;
- блоки неуправляемых авиационных ракет (НАР) калибра 122 и 80 мм;
- авиабомбы.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харьковской области противотанковое подразделение 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины уничтожило разведывательно-ударный вертолет ВС РФ Ка-52 Аллигатор.
Удар по новейшему российскому вертолету был нанесен из противотанкового ракетного комплекса "Стугна".
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