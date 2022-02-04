Украинские волейболистки "разорвали" TikTok зажигательным танцем

Видео с танцем украинских волейболисток просмотрели в TikTok 30 миллионов раз/ Скрин из видео

Украинские волейболистки станцевали во время технического тайм-аута одного из матчей. Зажигательные движения попали на видео.

Видеоролик опубликовало в своем Instagram издание "Новое время". Отмечается, что у TikTok оно уже набрало почти 30 миллионов просмотров за несколько дней.

Танец украинская спортсменка Юлия Герасимова вместе с партнершами исполнили во время матча "Лиги чемпионов" в техническом тайм-ауте поединке с польским "Дрезднеру". Такими движениями волейболистка пыталась спровоцировать соперниц, чтобы те вышли на танцевальный батл.

32-летняя волейболистка Юлия Герасимова родом из Одессы. Она была участницей трех чемпионатов Европы.

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Напомним, ранее врач из Запорожья Светлана Юрчак шокировала зрителей и судей популярного талант-шоу "Україна має талант". Женщина предстала перед собравшимися в откровенной одежде и исполнила сексуальный танец на пилоне. Видео танца жительницы Запорожья опубликовали в сети.

Также ранее танцовщица, хореограф и победительница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева показала, как встречает своего возлюбленного после долгой разлуки. Она в белье показала эротический танец.

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