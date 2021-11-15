"Танцевала в одних веревочках": врач из Запорожья на ТВ исполнила откровенный танец на пилоне

Врач из Запорожья на ТВ исполнила откровенный танец/ Reuters

Врач из Запорожья Светлана Юрчак шокировала зрителей и судей популярного талант-шоу "Україна має талант". Женщина предстала перед присутствующими в откровенной одежде и исполнила сексуальный танец на пилоне. Видео танца жительницы Запорожья опубликовали в Сети.

30-летняя Светлана несколько лет работает врачом-терапевтом в одной из запорожских больниц. Несколько лет назад она увлеклась танцами на пилоне. И однажды решила показать на всю страну "себя настоящую" на талант-шоу.

Свое выступление медик назвала "экзотик пол-дэнс". К слову, Юрчак имеет награды в соревнованиях по танцам на пилоне в Украине, а также преподает по Сети учащимся из Америки, Канады и Европы.

Женщина вышла на сцену в черном балахоне, но когда разделась, то смутила зрителей и судей — ее танцевальный наряд состоял из нескольких веревок с кусочками ткани на определенных местах. Во время монтажа выступления жительницы Запорожья монтажерам телетрансляции пришлось прикрывать их звездочками.

Светлана Юрчак

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Напомним, ранее второй выпуск нового сезона шоу "Україна має талант" на телеканале "СТБ" удивил судей выступлением американо-украинского блогера Джуда Келечи, который известен в Сети как "Юра из Коломыи".

Он презентовал авторскую песню о любви к баношу (популярному закарпатскому блюду), которую исполнил на чистом украинском языке - практически без акцента.