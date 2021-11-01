Афроамереканец покорил шоу талантов чистым украинским языком: "Юра из Коломыи" спел о баноше

Джуда Келечи / Скриншот

Второй выпуск нового сезона шоу "Україна має талант" на телеканале "СТБ" удивил судей выступлением американо-украинского блогера Джуда Келечи, который известный в Сети как "Юра из Коломыи". Он презентовал авторскую песню о любви к баношу, которую исполнил на чистом украинском языке.

Певец не прошел дальше. Судьи порекомендовали ему развивать карьеру комика. Однако его похвалили за стремление стать врачом и талант.

Кто такой Юра из Коломыи

Популярным блогер стал 7 лет назад, когда приехал в Украину учиться на пластического хирурга. Сейчас он живет в Ивано-Франковске и уже получил диплом медика.

Для того, чтобы выучить украинский язык он начал петь песни. Вскоре к песенному творчеству добавились юмористические видео, где Юра рассказывает о впечатлениях от Украины, жалуется на водителей автобусов или просто нахваливает традиционную кухню. Его очень быстро полюбили за удачные шутки и чистый язык.

На сегодняшний день блог комика и музыканта насчитывает более 200 тысяч подписчиков.