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Украинские войска атаковали спецназ КНДР: в ГУР раскрыли детали – FT

Алексей Тесля
5 ноября 2024, 13:48
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Украина контролирует около 600 кв. км территории Курской области, пишет Financial Times.
Украинские войска атаковали спецназ КНДР: в ГУР раскрыли детали – FT
Войска КНДР вступают в бои с ВСУ / Колаж: Главред, фото: KCNA, 43 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила

Коротко:

  • ВСУ начали первые бои с войсками КНДР
  • Северная Корея перебрасывает пехоту и спецназ

Первое боевое столкновение украинских бойцов и северокорейских военных состоялось в Курской области.

Как пишет Financial Times, детали раскрыл высокопоставленный представитель украинской разведки.

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По его словам, это произошло в Курской области, где Украина контролирует около 600 кв. км территории, или чуть больше половины того, что она ранее удерживала после летнего вторжения.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
/ Инфографика: Главред

Главное управление военной разведки Украины заявило на выходных, что Россия вооружила северокорейские войска в Курске 60-мм минометами, автоматами, пулеметами, снайперскими винтовками, противотанковыми управляемыми ракетами и противотанковыми ракетными комплексами с плечевым запуском.

По данным ГУР, некоторые из них также были снабжены приборами ночного видения и тепловизорами. Несколько сотен военнослужащих северокорейского спецназа также были развернуты в Курске.

Что известно о Financial Times?

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

Ранее Владимир Зеленский назвал, сколько военных КНДР находится в Курской области. Курская операция помогла освободить украинских защитников из плена.

Как сообщалось ранее, войска КНДР могут не оправдать надежд РФ. Ранее Северная Корея не посылала крупных сухопутных войск за границу.

Напомним, как сообщал Главред, украинская разведка зафиксировала в Курской области РФ уже 11 тысяч военных КНДР. Их число на территории региона увеличивается.

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