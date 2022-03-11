Украинские защитники подбили полковника РФ

Украинские военные ранила полковника РФ / Скриншот

Украинские военные ранили полковника российской армии Юрия Медведева. Однако его спасли кадыровцы.

Как сообщил в Telegram главарь Чечни Рамзан Кадыров, его вынесли из-под огня.

"В ходе боя за очередной населенный пункт наши воины эвакуировали раненого командира бригады, полковника армии Юрия Медведева. Его вынесли из-под огня на безопасное место. Наши бойцы оказали ему первую медицинскую помощь и на своем транспорте оперативно доставили в госпиталь, передали его медикам", - написал Кадыров.

Стоит отметить, что главарь Чечни публикует ложную информацию о том, что его бойцы якобы дают отпор "националистам".

Читайте такжеПерехвачен план РФ по установлению контроля над УкраинойНапомним, Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявил, что Беларусь готовится совершить нападение на Украину до 21:00 11 марта.

Позже секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал информацию о возможном вторжении Беларуси на территорию Украины. По его словам, опасность есть, однако украинские военные готовы к этому.

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