Украинский дипломат назвал условия разрыва дипотношений Киева и Москвы

Третья страна может стать посредником между Киевом и Москвой, не исключил Валерий Чалый.
Бывший посол Украины в Соединенных Штатах Америки Валерий Чалый не исключил разрыва дипломатических отношений между Киевом и Москвой.
Украина должна быть готова к разрыву дипломатических отношений с Россией, заявил он в эфире телеканала Espreso.
"Нужно быть готовыми к разрыву дипломатических отношений с Российской Федерацией. Необходимо подготовить это решение и в случае дальнейших шагов немедленно его принимать", – подчеркнул украинский дипломат.
По словам Чалого, Киеву стоит обратиться к третьей стране, чтобы она выступила посредником между Киевом и Москвой и представляла бы позиции Украины по консульским вопросам.
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Жесткое заявление Леонида Кравчука:
- Ранее глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что если Россия и в дальнейшем будет блокировать переговоры по Донбассу, то вывести ситуацию из тупика можно будет только с применением серьезных мер.
- "Если Россия в дальнейшем будет стоять на том, что она не является стороной конфликта, а только наблюдателем, и искать любые причины, чтобы блокировать наши переговоры, то можно говорить, что ситуация находится в тупике. И что вывести ее из тупика можно только радикальными шагами", - сказал Кравчук.
Автор: Алексей Тычина