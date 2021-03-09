Украинский дипломат назвал условия разрыва дипотношений Киева и Москвы

Бывший посол Украины в Соединенных Штатах Америки Валерий Чалый не исключил разрыва дипломатических отношений между Киевом и Москвой.

Украина должна быть готова к разрыву дипломатических отношений с Россией, заявил он в эфире телеканала Espreso.

"Нужно быть готовыми к разрыву дипломатических отношений с Российской Федерацией. Необходимо подготовить это решение и в случае дальнейших шагов немедленно его принимать", – подчеркнул украинский дипломат.

По словам Чалого, Киеву стоит обратиться к третьей стране, чтобы она выступила посредником между Киевом и Москвой и представляла бы позиции Украины по консульским вопросам.

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