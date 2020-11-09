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Украине грозит полный локдаун: источник назвал дату

9 ноября 2020, 16:46

Карантин выходного дня в Украине будет введен на постоянной основе.

карантин, Киев
В Украине могут ужесточить карантин / УНИАН

Карантин выходного дня в Украине будет введен на постоянной основе.

Об этом сообщает источник Telegram-канала Легитимный в Офисе президента

"Сейчас об этом не сказали, так как это может спровоцировать негатив у владельцев торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, баров, ресторанов, кафе и театров и всех учреждениях развлекательной сферы, ведь запрещено будет проведение массовых мероприятий. Владельцы этого бизнеса уже выдвигают ультиматумы, что "пойдут на Киев" и устроят "голодный майдан", - говорится в сообщении.

Следующий шаг это полный локдаун, который намечен на конец ноября, первые числа декабря, добавил источник.

В свою очередь члены Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой не запрещать работу учреждений культуры в выходные дни (что предусмотрено карантином выходного дня).

Как сообщает в Facebook заместитель председателя этого комитета Евгения Кравчук из фракции Слуга народа, обращение поддержали депутаты, которые входят в другие комитеты.

В обращении отмечается, что запрет на работу в выходные дни заведениям культуры "приведет к уменьшению и без того критических доходов еще дополнительно на 50%".

По словам Кравчук, учреждения культуры "и так находятся на грани жизни и смерти", а запрет работать в выходные - это "автоматически минус 50% выручки, а значит, львиная доля заведений закроется, чтобы не платить зарплаты и налоги".

Кравчук считает, что учреждения культуры являются самыми дисциплинированными в выполнении всех санитарных требований: дистанция, температурный скрининг, маски, антисептики.

"Отдельно нас беспокоит неопределенность даты отмены этого карантинной меры. Если мы снятие таких ограничений будем все дальше и дальше откладывать, то не останется тех, на кого их накладывать", - прогнозирует она.

Читайте такжеУкраине не обойтись без локдауна: эксперт назвал причинуВ то же время Кравчук подчеркивает: "Хотя это и не относится к компетенции нашего комитета, мы так же озабочены ответственными учреждениями общественного питания. Они, несмотря на все усилия по соблюдению карантинных норм, также могут оказаться под угрозой закрытия. Между тем убеждена, что все ночные клубы в нынешних условиях не могут работать".

Кравчук призвала правительство стать "на сторону добропорядочных предпринимателей, ведь любое принуждение и любое ограничение со стороны государства должно быть оправданным и пропорциональным".

При этом она подчеркивает, что правительству следует продумать компенсаторные механизмы, которые бы смягчили удар по предпринимателям в условиях карантина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ближайшее время правительство примет решение о применении жестких карантинных мер в выходные дни.

Кроме того, Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни.

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Коронавирус в Украине:

  • За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 8 тыс. 687 новых случаев COVID-19, из них у детей - 350, у медицинских работников - 321.
  • За последние сутки госпитализированы 1 тыс. 100 человек, летальных случаев 115. выздоровели 2 тыс. 277 человек. Осуществлено тестирований в сутки 41 тыс. 114 (в том числе методом ПЦР - 34 тыс. 393, методом ИФА - 6 тыс. 721).
  • За все время в Украине заболели коронавирусом 469 тыс. 018 человек, выздоровели 209 тыс. 143 человека, умерли 8 тыс. 565 человек. Проведение ПЦР-тестов – 3 648292.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (748), в Харьковской (717), Запорожской (683), Житомирской (636) и Киевской (590) областях.
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