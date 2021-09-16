Украину накроют мощные ливни: когда и где ждать удара непогоды

В Украине пройдут дожди с грозами / фото: kievskaya.com.ua

На Украину надвигается страшный шторм. Завтра, 17 сентября, некоторые регионы страны накроют проливные дожди. В связи с этим, в нескольких областях объявлено штормовое предупреждение.

В частности, как пишет Укргидрометцентр в Facebook, ливни постигнут западные области страны.

"17 сентября в западных областях грозы, днем в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Ривненской областях значительные дожди (I уровень опасности", - указано в предупреждении.

17 сентября сильные дожди ожидаются в Карпатах. В регионе объявлен ІІ - оранжевый - уровень опасности. Что говорит о том, что осадки несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.

Напомним, синоптики Украинского гидрометцентра спрогнозировали, что атмосферный фронт начнет обильно поливать страну 17-19 сентября. Местами ожидаются сильные дожди, местами - с грозами. А к воскресенью температура в некоторых областях снизится днем до +8 +10 градусов.

Наталка Диденко также заявила, что ближайшие выходные будут холодными и мокрыми.