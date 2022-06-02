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Украину ждет массированный обстрел со стороны РФ из-за поставок нового вооружения - NYT

2 июня 2022, 10:41

"Моментом истины" будет следующий массированный ракетный обстрел территории Украины со стороны России, говорят журналисты.

Украину ждет массированный обстрел со стороны РФ из-за поставок нового вооружения / скриншот, УНИАН

Поставки в Украину ракетных систем может обернуться массированным обстрел украинских территорий российскими войсками.

Журналисты The New York Times отмечают, что возможные удары ВСУ по территории РФ могут способствовать эскалации.

"США заявили, что по территории России удары наноситься не будут (и это повторил вчера Зеленский). Но в Украине есть территории, которые Москва считает своими (Крым) или признала юридически (Донбасс). Что будет, если удары новым оружием Украина начнет наносить вглубь этих территорий - непонятно. В теории это может вызвать эскалацию", - говорится в материале.

Если США сдержат обещание не поставлять дальнобойные ракеты, то нынешние системы до Крыма не достанут (их дальность 70-80 км), отмечают журналисты.

Читайте такжеВооружение на пути к нам: Кулеба анонсировал новую помощь от СШАВ издании утверждают, "моментом истины" будет следующий массированный ракетный обстрел территории Украины со стороны России, после которого станет понятно, сможет ли Киев удержаться и не наносить ответный удар по территории РФ.

Военная помощь Украине

Первые четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, которые США передадут Украине, уже находятся в Европе. Об этом сообщил замминистра обороны США по политике Колин Кол.

Читайте такжеГермания поставит Украине самую современную систему ПВО, которая есть у ФРГ - ШольцПо его словам, в ожидании потенциального решения президента США Джо Байдена Министерство обороны заранее разместило системы HIMARS в Европе, чтобы обеспечить их быструю доставку украинцам.

Великобритания просит США согласовать отправку Украине реактивных систем залпового огня M270 MLRS. США должны официально одобрить этот шаг из-за экспортных правил, хотя администрация Байдена почти наверняка даст зеленый свет.

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